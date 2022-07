Prime-Day-Vorboten: Diese Amazon-Aktionen laufen bereits

Im Vorfeld des für den 12. und 13. Juli angekündigten Prime Day hat Amazon bereits etliche zeitlich befristete Content-Angebote am Start. Unten findet ihr eine Übersicht der aktuell laufenden Sonderaktionen. Voraussetzung für den Zugriff auf die Prime-Day-Angebote ist eine Prime-Mitgliedschaft . Wer das Abo nicht besitzt, kann auch über die von Amazon angebotene kostenlose 30-tägige Probemitgliedschaft an den Aktionen teilnehmen.

Insert

You are going to send email to