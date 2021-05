TabTopus speichert offene Browserfenster als HTML

Die Mac-Anwendung TabTopus kann sich als hilfreiches Werkzeug für Mac-Nutzer erweisen, die aufgrund der vielen von ihnen geöffneten Fenster und Tabs regelmäßig an die Leistungsgrenzen ihrer Webbrowser stoßen. Anstatt sich zu fragen, ob man die offenen Seiten womöglich nicht doch nochmal braucht, kann man mit TabTopus schnelle und einfach aufgebaute Backups seiner Browser-Sitzungen erstellen, auf die man bei Bedarf dann selektiv wieder zugreifen kann.

TabTopus kann sämtliche offene Fenster und Tabs entweder als Textdatei oder als HTML-Dokument sichern. Letzteres scheint uns natürlich das bessere Format für persönliche Sicherungen zu sein. Wenn ihr eine von TabTopus erstellte HTML-Sicherung im Browser öffnet, bekommt ihr eine nach Fenstern sortierte Liste der genutzten Webseiten präsentiert, über deren Verlinkungen sich die ursprünglichen Seiten wieder öffnen lassen. Neben Safari lässt sich die Anwendung auch mit den Webbrowsern Chrome, Edge und Brave verwenden.

TabTopus ist mittlerweile in Version 4.2 verfügbar. Die Software ist nicht nur voll für macOS Big Sur sowie Apple-Prozessoren optimiert, sondern steht in der Vollversion jetzt auch als sogenannte Donation-Ware zur Verfügung. Ihr könnt die Anwendung also in vollem Umfang kostenlos nutzen, doch freut sich der Entwickler, wenn ihr euch bei Gefallen erkenntlich zeigt und ihm eine Spende zukommen lasst. Die entsprechende Option findet sich im unteren Bereich der TabTopus-Webseite.

Alternative: Browser-Erweiterung SessionPal

TabTopus kommt als separate Mac-Anwendung. Wer auf der Suche nach einer in Safari integrierten Möglichkeit ist, seine Surf-Sitzungen zu speichern, kann einen Blick auf Session Pal werfen. Die Safari-Erweiterung kommt ebenfalls kostenlos und lässt sich über den Mac App Store beziehen. Hier werden offene Tabs mit der Möglichkeit zur späteren Wiederherstellung als Sammlung gespeichert Die Funktionen der Erweiterung finden sich dabei direkt in die Menüleiste von Safari integriert.