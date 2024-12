TabTab: Neue Mac-App zur Fenster- und Tab-Verwaltung

Mit TabTab steht eine neue Anwendung für Mac-Nutzer bereit, die Anwendern eine einfache Verwaltung von Fenstern und Tabs ermöglichen soll. Entwickelt als native Swift-Anwendung für macOS, verspricht TabTab eine bessere Übersicht auf alle geöffneten Inhalte und will den Zugriff auf diese spürbar beschleunigen.

TabTab lebt am Bildschirmrand und ermöglicht von hier aus den Zugriff auf alle offenen Anwendungen und deren Tabs. Die Applikation unterstützt dabei gängige Applikationen wie Safari, Chrome, Figma, Visual Studio Code und Apples Finder. Eine Suchfunktion erlaubt es, Fenster und Tabs gezielt nach Titeln oder App-Namen zu durchforsten.

Die App integriert sich optisch und funktional in die macOS-Oberfläche und unterstützt Vollbild- sowie Split-View-Modi. Über individuell anpassbare Tastaturkürzel lässt sich die Bedienung den eigenen Vorlieben anpassen. Nach Angaben der Entwickler läuft die App vollständig lokal auf dem Mac und sendet keinerlei Daten an externe Server. Eine Datenweitergabe an Dritte soll daher ausgeschlossen sein.

Basisversion und Pro-Upgrade

TabTab wird in zwei Versionen angeboten: Die Basisversion ist kostenlos und begrenzt die Verwaltung auf die fünf zuletzt genutzten Fenster und Tabs. Wir stufen die Basisversion daher eher als kostenlose Testversion ein, die euch dabei hilft die Brauchbarkeit des noch jungen Helfers einzuschätzen.

Die kostenpflichtige Pro-Version erlaubt die unbegrenzte Nutzung der Anwendung und den Einsatz der Lizenz auf bis zu zwei Rechnern. Der einmalige Kaufpreis beträgt 24 US-Dollar, aktuell ist die App jedoch für 16,80 US-Dollar im Rahmen eines Black-Friday-Einührungsangebotes zu haben.

Die TabTab-App läuft sowohl auf Intel-Macs als auch auf allen Macs mit Apple-Prozessoren ab macOS 14. TabTab richtet sich vor allem an Anwender, die mit vielen Tabs und Fenstern arbeiten und eine effizientere Organisation suchen.

AltTab als kostenlose Alternative

Ob die TabTab-App den Ansprüchen langfristig gerecht wird, bleibt abzuwarten. Wer den Download grundsätzlich interessant findet, der schaut sich auch die kostenlose Alternative AltTab an, die erst kürzlich in Version 7.0 erschienen ist.