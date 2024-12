Mit Spendenaktion: Apple unterstützt den Kampf gegen AIDS

Zum Welt-AIDS-Tag erinnert Apple an seine 18-jährige Partnerschaft mit der Initiative (RED) und kündigt verschiedene Maßnahmen an, die zur Bekämpfung von HIV/AIDS beitragen und die Sichtbarkeit des Themas verstärken sollen.

Vom 1. bis 8. Dezember will Apple bei jedem Kauf, der bei Apple über Apple Pay abgewickelt wird, fünf US-Dollar an den Global Fund spenden. Nach Angaben des Unternehmens wird die Spende jedoch auf drei Millionen US-Dollar begrenzt sein. Auch Produkte der (PRODUCT)RED-Serie werden weiterhin angeboten, deren Erlöse teilweise in den Global Fund fließen.

Apple betont, dass die Einnahmen des Global Fund zur Unterstützung von Gesundheitssystemen in besonders gefährdeten Regionen, vor allem in Subsahara-Afrika, genutzt werden. Diese Mittel würden beispielsweise zur Finanzierung von Programmen eingesetzt, die HIV-positiven Schwangeren und ihren Familien helfen, oder für präventive Maßnahmen und Behandlungen in ländlichen Gebieten.

Kuratierte Musikauswahl

Zusätzlich nutzt Apple Music den Welt-AIDS-Tag, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Eine speziell kuratierte Musikauswahl, die Künstler und Klänge aus Afrika in den Vordergrund stellt, soll laut Apple die kulturelle Vielfalt des Kontinents betonen und gleichzeitig auf die Herausforderungen im Umgang mit HIV/AIDS hinweisen. Unter anderem wird ein Remix von „Jaiye“ aus der Compilation „Dance (RED) Save Lives III“ vorgestellt, an dem auch Musiker des nigerianischen Labels Mavin Records beteiligt sind.

Apple seit 18 Jahren aktiv

Nach Angaben von (RED) hat die Organisation seit ihrer Gründung über 760 Millionen US-Dollar für den Global Fund gesammelt. Damit seien mehr als 290 Millionen Menschen erreicht worden. Apple selbst habe im Laufe der Partnerschaft über 250 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von (PRODUCT)RED-Geräten beigetragen.

(RED) betont, dass die Zusammenarbeit mit Apple ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen sei, weltweit Aufmerksamkeit für die AIDS-Bekämpfung zu schaffen. Apple bringe nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern nutze auch seine Plattformen, um Kunden und Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren.

Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember

Der Welt-AIDS-Tag, der jährlich am 1. Dezember begangen wird, erinnert an die mehr als 40 Millionen Menschen, die bisher an den Folgen von AIDS gestorben sind, und setzt ein Zeichen für Solidarität mit Betroffenen.