EL2 Pro Art: Neuer höhenverstellbarer Schreibtisch von Maidesite

Auch in diesem Jahr haben wir den Black Friday Sale von Maidesite zum Anlass genommen, uns das neueste Modell von deren höhenverstellbaren Schreibtischen anzusehen. Beim Maidesite EL2 Pro Art handelt es sich um ein Tischgestell, für das man wahlweise direkt bei Maidesite eine Tischplatte kaufen oder eine eigene beisteuern kann.

Um den Produktnamen ein wenig aufzuschlüsseln: Das „Pro“ steht wohl in erster Linie dafür, dass hier zwei Motoren verbaut sind, was sich positiv auf die Einstellgeschwindigkeit und die Tragfähigkeit auswirkt. „EL“ darf man als Kürzel für „Elegant“ auffassen, im Gegensatz zu älteren Modellen wie dem T2 Pro hat Maidesite hier weniger wuchtig wirkende, oval geformte Tischbeine verbaut.

Der Maidesite EL2 Pro Art lässt sich mit Tischplatten mit einer Breite zwischen 110 und 200 Zentimetern verwenden, die in der Tiefe zwischen 60 und 90 Zentimeter messen können. Die Tragfähigkeit des Gestells liegt bei 160 Kilogramm und die Hubgeschwindigkeit wird mit 35 Millimeter pro Sekunde angegeben. Mit einer per Tastenfeld verstellbaren Höhe zwischen 72 und 120 Zentimetern ist der EL2 Pro Art als Stehschreibtisch für Menschen mit einer

Körpergröße zwischen 150 und 183 Zentimetern geeignet.

Aufbau auch alleine machbar

Wir haben den Maidesite EL2 Pro Art in Kombination mit einer 140 x 70 Zentimeter großen Tischplatte ausprobiert. Beides kommt per Postversand, wobei man das Paket mit dem Tischgestell besser zu zweit trägt. Der Aufbau lässt sich mit genug Platz aber auch allein bewerkstelligen. Entspannt und ohne Stress hat das hier rund eine Stunde gedauert.

Im Lieferumfang des EL2 Pro Art sind nicht nur die Schrauben und Werkzeuge, die man beim Zusammenbau des Gestells benötigt (nehmt hier aber besser einen vernünftig großen eigenen Kreuzschlitz-Schraubendreher), sondern auch Schrauben für die Befestigung der Tischplatte. Verwendet man eine bei Maidesite gekaufte Platte, kommt diese bereits mit vorbereiteten Gewindeeinsätzen. Eigene Platten werden mithilfe von Holzschrauben montiert.

Einfacher elektrischer Anschluss

Sämtliche elektrischen Bauteile sind bereits mit Buchsen und Steckern ausgestattet, sodass man beim Zusammenbau nichts falsch machen kann. Das Bedienfeld mit berührungsempfindlichen Tasten wird seitlich am Tisch montiert. Es erlaubt, die Tischhöhe manuell einzustellen oder mithilfe von vier programmierbaren Höheneinstellungen direkt anzufahren.

Optional hat man hier noch die Möglichkeit, sich in Intervallen von 30 Minuten, einer oder zwei Stunden an eine Sitzpause erinnern zu lassen. Seitlich am Bedienfeld findet sich zudem ein Ladeanschluss für USB-A-Geräte.

Der Maidesite EL2 Pro Art verfügt auch über eine Sicherheitsfunktion, die den Motorantrieb bei Kollisionen automatisch stoppt. Standardmäßig ist die Empfindlichkeit hier minimal eingestellt, dies lässt sich bei Bedarf aber in drei Schritten anpassen, sodass der Schreibtisch bei Kollisionen schneller reagiert. Falls hier Bedarf besteht, werft einen Blick auf Seite P17 in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Solider Stand auch auf maximaler Höhe

Im Praxiseinsatz hat sich der Maidesite EL2 Pro Art bislang gut bewährt. Das hohe Gewicht des Tischgestells sorgt für hohe Standfestigkeit, sodass man daran auch auf maximaler Höhe noch wackelfrei arbeiten kann.

Maidesite bietet den EL2 Pro Art im Rahmen seiner Black-Friday-Angebote ohne Platte für 254,99 Euro an. Die Tischplatten von Maidesite sind separat in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Für eine einfache Montage empfiehlt es sich sicher, diese ebenfalls bei Maidesite zu kaufen. Grundsätzlich sollte es jedoch kein Problem sein, hier eine vorhandene oder bei einem anderen Anbieter erworbene Platte zu montieren.

Zusatzrabatte zum Black Friday

Falls ihr euch für den Kauf gemeinsam mit einer Tischplatte entscheidet, dürftet ihr die Schwelle für das Einlösen der Black-Friday-Gutscheine von Maidesite überschreiten. Je nach Auftragswert bekommt man auf diese Weise nochmal zwischen 10 und 300 Euro zusätzlichen Rabatt.