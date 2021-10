Systemwartung und versteckte Befehle: Mac-App Onyx in Verison 4.0

Wie immer im Zusammenhang mit der Erwähnung von Mac-Werkzeugen wie Onyx weisen wir auch explizit darauf hin, dass man die damit verbundenen Optionen nur nutzen sollte, wenn man das entsprechende Verständnis dafür mitbringt. Neben diversen Wartungsfunktionen präsentiert sich Onyx vor allem auch als komfortabler Weg, in macOS vorhandene Funktionen zu verwenden, deren Ausführung oder Aktivierung ansonsten in der Regel komplexe Terminalaktionen erfordert. Beispielsweise lässt sich damit die „Halbe-Sterne-Bewertung“ in der Musik-App aktivieren oder das Debug-Menü von Safari per Mausklick einblenden, anstelle dies mit einer Kette von Terminalbefehlen zu realisieren.

Der Mac-Werkzeugkasten Onyx ist in Version 4.0 verfügbar. Wenngleich ein großer Versionssprung, beschränkt sich das Update auf Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Wer auf die Unterstützung von macOS Monterey wartet, muss sich noch etwas gedulden. Die Onyx-Entwickler teilen mit, dass sie ihre Anwendung voraussichtlich zwei Wochen nach der Freigabe von macOS Monterey durch Apple an das neue Betriebssystem angepasst veröffentlichen.

