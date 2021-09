Safari 15: Störende Favicons neutralisieren

An dieser Tatsache stört sich auch der Entwickler Alex Chan und bringt mit seiner Anleitung Hiding favicons in Safari 15 (kinda) zwar nicht die Möglichkeit zurück, die Favicons komplett auszublenden, versucht jedoch, diesen eine ablenkungsfreiere Darstellung aufzuzwingen.

Apple bietet zwar die Möglichkeit, die Neuerungen über die Safari-Einstellungen zu einem großen Teil wieder rückgängig zu machen. Doch arbeitet man seit Jahr und Tag täglich mit dem Mac, so kann das veränderte Erscheinungsbild der Tabs auch dann noch den Arbeitsfluss hemmen. Dazu tragen nicht zuletzt auch die sogenannten Favicons bei, die standardmäßig in jedem Tab angezeigt werden und sich anders als in früheren Safari-Versionen nicht mehr ausblenden lassen.

