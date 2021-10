Tim Cook über Steve Jobs: „Ich wünschte er könnte sehen, was ihr als nächstes tut“

Auf den heutigen Todestag von Steve Jobs haben wir bereits hingewiesen. In einem Rundschreiben an alle Apple-Mitarbeiter hat Tim Cook an seinen Vorgänger und dessen einzigartige Leistungen erinnert.

“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta

Die von Tim Cook verschickte E-Mail wurde vom Wirtschaftsmagazin Bloomberg veröffentlicht, wir hängen euch freie Übersetzung des Textes, in dem der heutige Apple-Chef die auf die Fähigkeiten und den Ehrgeiz von Jobs zurückblickt.

Team,

heute jährt sich der Todestag von Steve zum 10. Mal. Es ist ein Moment, sein Leben zu feiern und über das außergewöhnliche Erbe nachzudenken, das er hinterlassen hat.

Steve glaubte, dass „Menschen mit Leidenschaft die Welt zum Besseren verändern können“. Das ist die Philosophie, die ihn dazu inspiriert hat, Apple zu gründen. Und sie lebt heute in uns.

Steve war so vieles: brillant, lustig und weise, ein Ehemann, ein Vater, ein Freund und natürlich ein Visionär. Er forderte uns heraus, die Welt nicht so zu sehen, wie sie war, sondern wie sie sein könnte. Und er hat so vielen Menschen geholfen, mich eingeschlossen, das gleiche Potenzial in uns selbst zu sehen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke.

In diesem Jahr wie in jedem anderen werden wir daran erinnert, welchen tiefgreifenden Einfluss unsere Produkte auf die Welt haben. Ich bin so glücklich, dass wir unsere Tage damit verbringen, unglaublich innovative Werkzeuge zu entwickeln, die Menschen verbinden, sie zu anderen Denkweisen inspirieren und sie befähigen, ihrerseits eine Delle im Universum zu hinterlassen. Es ist eines der vielen Geschenke, die Steve uns allen gemacht hat.

Ich wünschte, Steve wäre hier, um zu sehen, wie sein Geist in all eurer großartigen Arbeit weiterlebt. Aber vor allem wünschte ich, er könnte sehen, was ihr als nächstes tut. Steve sagte einmal, dass seine stolzesten Errungenschaften diejenigen seien, die noch kommen würden. Er verbrachte jeden Tag damit, sich eine Zukunft vorzustellen, die sonst niemand sehen konnte, und arbeitete unermüdlich daran, seine Vision zum Leben zu erwecken.

Steve war eine einzigartige Figur, aber er hat uns allen das Fliegen beigebracht. Ich vermisse ihn und werde ihn immer schätzen.

Tim