SYMFONISK: Neues Bodenstativ für IKEAs Sonos-Regal-Lautsprecher

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA hat ein neues Bodenstativ für die Regal-Lautsprecher der in Kooperation mit Sonos gefertigten Produktfamilie SYMFONISK vorgestellt. Das „Bodenstativ für Regal-WiFi-Speaker“ ist in den beiden Farbvarianten Weiß und Schwarz erhältlich und wird im IKEA Online-Shop für 20 Euro gelistet .

Insert

You are going to send email to