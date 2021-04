IKEA Symfonisk: Der Sonos-Lampenlautsprecher verabschiedet sich

Im Juli 2019 präsentierte das schwedische Einrichtungshaus IKEA zwei preiswerte Multiroom-Lautsprecher, die in Kooperation mit dem Kategorie-Platzhirschen Sonos erdacht und produziert worden waren. Unter der neuen Symfonisk-Marke startete IKEA einen 99 Euro teuren Regal-Lautsprecher und einen 179 Euro Lampenlautsprecher, der die Sonos-Technik mit einer Nachttischlampe kombinierte.

Eben jene Lampe scheint nun kurz davor zu stehen sich aus dem Handel zu verabschieden. Dies legen zumindest Auszeichnungen in den IKEA-Filialen vor Ort nahe, die den Lampenlautsprecher mit den bekannten „Letzte Chance“-Schildern als „nur noch kurze Zeit erhältlich“ anpreisen – immerhin zum um 30 Euro reduzierten Preis von 149 Euro.

IKEA selbst will die Umstellung im Portfolio bislang nicht kommentieren. So haben wir bereits nach den ersten Sichtungen entsprechender Ausverkaufshinweise in Hamburg Schnelsen bei der Pressestelle der Schweden um eine Bestätigung gegeben, warten (trotzt ansonsten durchgängig schneller Reaktionen) hier allerdings bis heute auf eine Rückmeldung.

Wirklich schmerzhaft fällt der Verlust der teuren Lampe jedoch nicht aus. Bereits in unserer Symfonisk-Rezension zum Marktstart hat uns die Tischleuchte, die in IKEAs Online-Shop zum unveränderten Preis von 179 Euro erhältlich ist, als offensichtliches Kompromiss-Produkt enttäuscht.

Dabei konnten uns vor allem die ästhetischen Entscheidungen der Macher nicht mitnehmen, die an sich nette Ideen mit sehr preiswerten Materialien umsetzen mussten und so ein Produkt ablieferten, dessen Stoffbespannung bei näherer Betrachtung eher an einen hochgezogenen Socken bzw. einen hastig übergeworfenen Schlauchverband denn an das Textil-Mesh des HomePods erinnert.

Wenig edel: Die Lampe im Schlauchverband

Zudem störten wir uns am seitlich angebrachten Lampenschalter, mit dem sich die eingesteckte Lampe zwar an- und ausschalten aber nicht dimmen ließ.