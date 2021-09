Thinka Z-Wave für HomeKit: Neue „Mega-Bridge“ kennt 3.300 Geräte

Der in Amsterdam ansässige Smart-Home-Ausrüser Thinka hat mit dem Thinka Z-Wave eine Z-Wave-Bridge vorgestellt, die in der Lage sein soll, über 3.300 intelligente Z-Wave-Produkte in Apples Smart-Home-Standard HomeKit zu integrieren.

Die Besonderheit des Thinka Z-Wave Controllers: Die Bridge ist offiziell von Apple zertifiziert und entsprechend mit dem „Works with HomeKit“-Siegel ausgestattet. Bislang hatte sich Apple stets geweigert HomeKit-Komponenten zu zertifizieren, die mit den Endgeräten unterschiedlicher Anbieter kommunizieren konnten.

Apple plötzlich liberaler

So findet sich am Markt etwa noch keine ZigBee-Bridge, die sowohl mit den Leuchtmitteln von IKEA als auch mit den Lampen von Philips Hue sprechen und diese in HomeKit zur Verfügung stellen kann.

Was die Z-Wave-Produkte angeht scheint sich Apple nun auf eine Öffnung der bisherigen HomeKit-Vorgaben eingelassen zu haben.

Der Thinka Z-Wave Controller hat jedoch seinen Preis. So wird die Bridge , die auch Amazon Alexa und und Google Home unterstützt, zum Marktstart für 429 Euro angeboten.

Support für über 600 Marken

Nach Angaben des niederländischen Anbieters richtet sich der vor allem an Hausbesitzer, die vielleicht mit einer Handvoll Philips Hue-Lampen ihre HomeKit-Infrastruktur aufgebaut haben und nun auch weitere Endgeräte wie Taster, Dimmer, Thermostate, Türklingeln, Sprinkler, Ventilatoren und mehr über iPhone und Siri steuern wollen.

Insgesamt versteht sich der heute vorgestellte Controller auf Smart-Home-Produkte von über 600 verschiedenen Marken und ist ab sofort über ausgewählte Fachhändler verfügbar. Unter anderem gibt es Z-Wave-Geräte hierzulande etwa von Homematic, Fibaro, Rademacher und Schwaiger.

Thinkas Z-Wave Controller misst 3 cm x 11 cm x 11 cm, besitzt einen Ethernet-Port und wir per USB-C mit Strom versorgt.