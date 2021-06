SYMFONISK: IKEA-Webseite zeigt neuen Sonos-Bilderrahmen

„Durch die Zusammenarbeit mit den Designern waren wir in der Lage, die dünne Kante des Bilderrahmens beizubehalten und gleichzeitig ein tieferes akustisches Volumen dahinter zu verstecken. Zusammen mit einem Waveguide konnten wir so einen großen, raumfüllenden Klang aus einem scheinbar dünnen Lautsprecher erzeugen.“

Was die Maße angeht gibt IKEA 40 cm x 55 cm x 5 cm an und scheint dem Sonos-Bilderrahmen ein 3,5 Meter langes Stromkabel spendiert zu haben.

Der Bilderrahmen soll über austauschbare Fronten verfügen und lässt sich sowohl aufhängen als auch auf dem Boden platzieren. Als Verkaufspreis gibt IKEA in den Vereinigten Staaten 199 US-Dollar an. Zum Vergleich: Der SYMFONISK-Regallautsprecher kostet hier 99 Dollar, der Lampenlautsprecher 189 Dollar. In Deutschland kostet der Regallautsprecher 99 Euro, die Lampe 179 Euro.

Dieser wird als „SYMFONISK Picture Frame with Wi-Fi Speaker“ jetzt unter der Produktnummer 504.873.29 auf der amerikanischen IKEA-Webseite geführt und gibt einen Materialmix aus ABS-Kunststoff, Polyester, Polycarbonat und Silikongummi an.

Jetzt scheint IKEA auf der eigenen Webseite vollständig zu verraten, was uns nach dem Regallautsprecher und dem in einzelnen Märkten schon wieder aus dem Verkauf genommenen Lampenlautsprecher als nächstes erwarten wird: ein SYMFONISK-Bilderrahmen .

