SYMFONISK Charging Shelf: Neues IKEA-Accessoire im Anmarsch

Das SYMFONISK Charging Shelf trägt die Typenbezeichnung E2122, verrät ansonsten aber nicht viel über Einsatzzweck, Verfügbarkeit und möglichen Preis. Dies ist allerdings kein versehen, sondern gewollt. So hat IKEA das Gerät mit einem zusätzlichen Vertraulichkeitsantrag ( PDF-Download ) zur Prüfung bei der FCC eingereicht, der die sonst übliche Freigabe von Produktfotos, Handbüchern und Teilen der Testdokumentation um 180 Tage verzögert. Im aktuellen Fall des SYMFONISK Charging Shelf dürften die Fotos dann erst am 30. April freigegeben werden.

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA scheint an neuen Zubehör-Komponenten für die SYMFONISK-Regallautsprecher zu arbeiten, die nun schon seit April 2019 in Kooperation mit Sonos gefertigt uns direkt von IKEA angeboten werden. Dies legen neu veröffentlichte Dokumente der „Federal Communications Commission“ (FCC) nahe. So hat die amerikanische Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte eine neue IKEA-Komponente mit dem Namen „SYMFONISK Charging Shelf“ geprüft und zum Verkauf freigegeben.

