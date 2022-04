Comedy „Shrinking“: Harrison Fords erste Serien-Rolle für Apple TV+

Der amerikanische Schauspieler Harrison Ford wird für Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ zum ersten Mal in seiner Karriere die Hauptrolle in einer Comey-Serie besetzen. In der neuen Serienproduktion „Shrinking“ soll der 79-jährige gemeinsam mit Jason Segel vor der Kamera stehen, der hierzulande vor allem durch seine Rolle des Marshall Eriksen in der Sitcom „How I Met Your Mother“ bekannt wurde.

Von den „Ted Lasso“-Machern

Jason Segel zeichnet zudem zusammen mit den Ted-Lasso-Produzenten Bill Lawrence und Brett Goldstein für die Produktion der Serie verantwortlich, der Apple bereits im vergangenen Herbst grünes Licht für den Drehstart gegeben haben soll. Die Serie selbst begleitet einen trauernden Therapeuten (Jason Segel), der Normen, Wertvorstellungen und seine Ausbildung über den Haufen wirft und damit anfängt seinen Probanden gerade heraus zu erzählen, was er von ihnen hält. Eine Umstellung, die das Leben seiner Patienten plötzlich auf den Kopf stellt.

Der aus zahlreichen Kult- und Spielfilmen wie Indiana Jones, Blade Runner und Star Wars bekannte Harrison Ford schlüpft seinerseits in die Rolle des Dr. Phil Rhodes, eines alternden Praxis-Kollegen des Therapeuten, der mit einer Parkison-Diagnose konfrontiert wird und sich plötzlich ebenfalls komplett neu orientieren muss.

Wohl noch 2022 bei Apple TV+

Wie das Entertainment-Portal „The Hollywood Reporter“ berichtet, handelt es sich bei Fords Engagement um die erste Serien-Rolle für die Hollywood-Legende. Zuletzt war Ford in „Blade Runner 2049“ und „Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker“ aufgetreten. Zudem befindet sich ein fünfter Spielfilm um den Abenteurer und Archäologen Indiana Jones in der Postproduktion.

Noch steht kein Start-Termin für die Serienproduktion auf Apple TV+ fest, allerdings wird davon ausgegangen, dass die „Shrinking“ den Streaming-Dienst noch im laufenden Jahr erreichen soll.