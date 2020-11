SwitchHosts: Mac-App bearbeitet /etc/hosts-Datei

Über Apples nächtliche Server-Ausfälle und deren Auswirkungen haben wir bereits heute früh berichtet. Die Kurzfassung: Apples Signatur-Server waren vorübergehend nicht mehr erreichbar. Dies führte dazu, dass die kurzen Schadsoftware-Checks, die der Mac bei jedem Start installierter Applikationen ausführt, ins Leere liefen.

Schneller Wechsel über die Menüleiste

Eigentlich halb so wild, doch statt die fehlerhaften Kommunikationsversuche im Systemhintergrund einfach zu ignorieren, drehten betroffene Rechner die CPU-Auslastung und die Lüfter-Drehzahlen auf ein Maximum hoch und stotterten sich anschließend im Schneckentempo durch den Großausfall.

Apple-Server mussten blockiert werden

Experimentierende Anwender stellten in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag dann schnell fest: Um den eigenen Mac wieder in einen gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen, musste die anliegende Netzwerkverbindung entweder komplett gekappt, oder zumindest der Verbindungsaufbau zu den Signatur-Servern unterbunden werden.

Um den Verbindungsaufbau zu verhindern, reichte es bereits aus den Host-Namen ocsp.apple.com ins Leere laufen zu lassen. Dies kann unter anderem über die auf jedem Mac vorhandene Hosts-Datei realisiert werden, in der sich ausgesuchten Hostnamen bestimmte IPs zuweisen lassen.

Wer also zum Beispiel nicht möchte, dass sein Mac mit ocsp.apple.com kommuniziert, legt in seiner hosts-Datei eine entsprechende Zeile an, die eben jenen Host auf die IP-Adresse 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 umleitet und so ins Leere laufen lässt. Manche Anwender nutzen die Hosts-Datei auch um Werbe-Anbieter zu blockieren oder ausgewählte Webseiten auf dem Familienrechner zu „sperren“.

Um die auf eurer Festplatte unter dem Pfad /etc/hosts erreichbare hosts-Datei (Finder > Gehe zu > Gehe zum Ordner… > /etc/hosts) nicht von Hand ändern zu müssen, könnt ihr einen Blick auf die Mac-Freeware SwitchHosts werfen. Die kostenlose App zeigt die aktuelle hosts-Datei an, kann diese Sichern, bearbeiten und (auch temporär) durch andere hosts-Dateien ersetzen. Zum Download hier entlang.