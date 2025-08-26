Prime Video im September 2025: Die neuen Serien und Filme im Überblick

Der August nähert sich seinem Ende, die Streamer informieren über ihre Katalogneuzugänge für den September. Auf Disney+ folgt nun auch Amazons Streaming-Dienst Prime Video. Das hierzulande größte Streaming-Angebot setzt im kommenden Monat auf einen Mix aus Eigenproduktionen und Fortsetzungen. Zum Monatsbeginn steht mit „The Runarounds“ eine neue Serie rund um eine Schülerband auf dem Plan.

Danach folgen die Literaturverfilmung „Das Gift der Seele“, neue Folgen der Comedy-Reihe „Krass Klassenfahrt – Die neue Generation“ sowie die Rückkehr der Superheldenserie „Gen V“. Den Abschluss bildet mit „The Summit“ ein Reality-Format, das prominente Kandidaten in Neuseeland an ihre Grenzen bringt.

Musik, Konflikte und Erwachsenwerden

Am 1. September startet „The Runarounds“. Im Mittelpunkt steht eine Clique frischgebackener Schulabsolventen, die den Sommer nach ihrem Abschluss nutzen, um eine Rockband zu gründen. Erzählt wird, wie persönliche Bindungen, erste Liebesgeschichten und der Traum von einer Musikkarriere mit den Anforderungen des Alltags kollidieren. Besonders ist, dass die reale Band, die als Vorlage dient, auch in der Serie selbst auftritt und die Musik beisteuert.

Am 10. September folgt „Das Gift der Seele“. Die Serie, die auf einem Roman von Michelle Frances basiert, beleuchtet das Leben einer Frau, das durch die neue Partnerin ihres Sohnes zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät. Die Handlung bewegt sich zwischen Misstrauen und Manipulation und zeigt, wie schwer es ist, Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden.

Eher humorvoll bleibt es ab dem 15. September mit „Krass Klassenfahrt – Die neue Generation“. In der zweiten Staffel reist eine Schulklasse in ein Strandhaus nach Griechenland. Dort müssen die Jugendlichen nicht nur mit typischen Beziehungsthemen umgehen, sondern auch mit Spannungen, die durch soziale Netzwerke und unterschiedliche Erwartungen entstehen.

Superkräfte und Überleben in der Natur

Am 17. September startet die zweite Staffel von „Gen V“. Die Serie spielt weiterhin im Umfeld von „The Boys“ und erzählt von jungen Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die an einer Universität auf ihren späteren Einsatz vorbereitet werden. Die neuen Episoden knüpfen an Geschehnisse an, die auch für die kommende Staffel von „The Boys“ von Bedeutung sind.

Zum Monatsende erweitert Prime Video sein Programm um die Reality-Show „The Summit“. Ab dem 26. September versuchen zwölf Prominente, in der neuseeländischen Wildnis einen Berggipfel zu erreichen. Unterwegs warten körperliche Prüfungen, strategische Entscheidungen und wechselnde Allianzen. Produziert wird die deutsche Version von Banijay Productions, die das Format bereits in mehreren Ländern etabliert hat.

