Smart-Home-Einkäufe: Bundesnetzagentur warnt vor Spionagegeräten

Nach eigenen Angaben prüft die Bundesnetzagentur diesbezüglich mehrere Saugroboter, die in der Lage sind heimliche Bild- und Audioaufnahmen an das Smartphone des Besitzers zu übertragen. Abgesehen von Saugrobotern, die auf zusätzliche Kameras zum Erfassen von Hindernissen setzen (ohne die dabei erfassten Aufnahmen zur Verfügung zu stellen) sind uns allerdings keine entsprechenden Modelle bekannt.

Relevant ist hier, ob sich die Überwachungsfunktion heimlich aktivieren lässt (etwa per Smartphone-App oder über die Zustellung einer Kurznachricht) und, sobald aktiviert, sich nicht nach außen hin zu erkennen gibt. Fehlen den Geräten also blinkende rote Lichter oder akustische Hinweise, die mit einem gesprochenen „Kamera-Aufnahme wurde aktiviert“ darauf hinweisen, dass Inhalte aufgezeichnet werden, dürfen diese hierzulande nicht eingesetzt werden.

Sobald Geräte dieser Kategorien über die Möglichkeit verfügen, ihre direkte Umgebung heimlich per Audio- oder Videoaufnahme zu überwachen, sind diese hierzulande nämlich verboten. Und entsprechende Funktionen scheinen bei vielen Importgeräten vorhanden zu sein. Allein im vergangenen Jahr wurden 4.600 Produkte verboten. Häufig als Babyphone- oder Monitoring-Feature beschrieben, kann das Vorhandensein eines visuellen oder akustischen Überwachungsmodus das Gerät in ein sogenanntes „Spionagegerät“ verwandeln und so dafür sorgen, dass dessen Einsatz in Deutschland schlicht verboten ist.

Insert

You are going to send email to