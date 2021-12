Bei Mikrofon-Zugriff: Orangen Punkt unter macOS Monterey ausblenden

Wie gesagt, inzwischen tauchen die Info-Punkte auch in der Mac-Menüleiste auf, sorgen hier jedoch für Probleme und verärgerte Nutzer in der Community der DJs und Videokünstler . Diesen versauern die virtuellen Statusleuchten ihre Performances, da macOS Monterey den orangen Punkt auch auf externen Displays ausgibt und derzeit keine Möglichkeit vorsieht, diesen auf Wunsch deaktivieren zu können.

Mit macOS Monterey hat nun auch auf dem Mac Einzug gehalten, was auf dem iPhone bereits seit dem Start von iOS 14 im Herbst 2020 integriert wurde : Farbige Punkte in der Mac-Menüleiste machen inzwischen auch auf dem Desktop darauf aufmerksam, wenn laufende Anwendungen auf Mikrofon oder Kamera zugreifen.

Insert

You are going to send email to