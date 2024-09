„Supercharge“ für Mac: Kleine Werkzeugsammlung für die Menüleiste

Mit Supercharge bietet der Entwickler Sindre Sorhus eine neue Mac-Anwendung an, die von der Menüleiste aus den schnellen Zugriff auf eine Auswahl wichtiger oder häufig genutzter Funktionen ermöglichen soll. Das grundlegende Konzept der App erinnert dabei an Mac-Apps wie OnlySwitch oder One Switch.

Sorhus betont im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der neuen App, dass er den Leistungsumfang von „Supercharge“ langfristig ausbauen will, die App aber vorrangig auch als seine persönliche Werkzeugsammlung für die Menüleiste sieht. Die gebotenen Funktionen stehen auch anderweitig zur Verfügung, lassen sich so aber schnell und gezielt verwenden. Erweiterungsvorschläge sind dem Entwickler zufolge willkommen, werden jedoch nicht zwingend auch berücksichtigt. Beispielsweise soll „Supercharge“ nicht zu einem Konkurrenzangebot für Anwendungen wie AirBuddy oder Lungo werden.

Sammlung hilfreicher Mac-Funktionen

Zum Start präsentiert sich die „Supercharge“-App als kleine und konfigurierbare Werkzeugsammlung, bei der das effektive Arbeiten am Mac im Vordergrund steht. Die folgenden Funktionen sind hier integriert und stehen nicht nur über die Menüleiste zur Verfügung, sondern lassen sich für den schnellen Zugriff auch mit eigenen Kurzbefehlen verknüpfen:

Alle Finder- und Anwendungsfenster ausblenden („Boss-Modus“)

Das Fenster von Apples Passwörter-App in der Menüleiste anzeigen.

Finder-Fenster ein- oder ausblenden.

Zwischen Hell- und Dunkelmodus von macOS wechseln.

Stromsparmodus beim MacBook an- oder ausschalten.

Zwischenablage leeren.

„Dock Space“ hinzufügen (kleinere oder größere Lücken, die man mit der Maus verschieben und mit deren Hilfe sich die im Dock angezeigten Programme gruppieren lassen).

„Supercharge“ wird über die Webseite des Entwicklers angeboten. Aufgrund der enthaltenen und tiefer ins System eingreifenden Funktionen, lässt sich das Angebot nicht über den Mac App Store realisieren. Nutzer können die Anwendung kostenlos laden, ein freiwilliger Kaufbetrag zur Unterstützung des Entwicklers ist jedoch willkommen.