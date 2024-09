COSORI Dual Basket ausprobiert: Lohnt sich die Doppelkammer-Heißluftfritteuse?

Von einem anfänglichen Nice-to-Have hat sich die Produktkategorie der Heißluftfritteusen im Laufe des vergangenen Jahres zu einem elementaren Bestandteil unserer Küchenausstattung entwickelt. Inzwischen sind wir Fans der kleinen Umluftöfen, die deutlich schneller und effektiver als die großen Einbauherde arbeiten und hatten unsere Heißluftfritteuse diesen Sommer sogar im dänischen Ferienhaus-Urlaub dabei.

Fasst 8,5 Liter: Das neue Dual Basket-Modell von COSORI

Gepaart mit einem Reiskocher decken die beiden Geräte bestimmt 80 Prozent unseres tagtäglichen Bedarfs ab. So lassen sich Frühstückseier zubereiten (auch weichgekochte), die Pizza vom Vortag erwärmen, Ofengemüse und Halloumi-Käse ebenso perfekt garen wie Pommes frites, Auberginen und Schweinefleischspieße.

In der Heißluftfritteuse lassen sich Brötchen aufbacken und gefrorenes Laugengebäck zubereiten, das hier quasi schon genussfertig ist, während der klassische Umluftbackofen noch nicht die Aufwärmphase abgeschlossen hat.

Doppelkörbe: Ein Upgrade?

Wie gesagt, wir sind Fans unserer Heißluftfritteuse und haben dem Einsatz des neuen Doppelkorb-Modells von COSORI mit einer entsprechend großen Erwartungshaltung entgegengefiebert.

Auch im Urlaub mit Dabei: Backt auf, erwärmt, brät, röstet und kocht Eier

Die neueste Dual-Fritteuse des Anbieters bietet Leistungswerte von bis zu 1.750 Watt, kann Temperaturen von 35 bis 230 Grad Celsius halten und ist in der Lage, unterschiedliche Klimabedingungen in beiden Körben zu schaffen und wird bei Amazon für knapp 150 Euro zum Kauf angeboten.

Doppelte Synchronisationsfunktion

Wie üblich bei Heißluftfritteusen lassen sich dabei eigentlich nur Temperatur und Dauer konfigurieren. Allerdings bietet das Doppelkorb-Modell von COSORI einen Clou: Anwender können hier zwischen einer optionalen Synchronisation wählen, die entweder dafür sorgt, dass zwei unterschiedliche Zeit- und Temperaturkonfigurationen zum gleichen Zeitpunkt abgeschlossen werden oder eine Konfiguration in beiden Körben gleichzeitig ausgeführt wird.

Zudem wird die Fritteuse nicht als nacktes Gerät ausgeliefert, sondern kommt mit Metalleinsätzen, die das Aufstellen von Tacos und die Zubereitung von Spießen vereinfachen sollen.

Viele Knöpfe im großen Bedienfeld: Jede Einstellung startet mit der Seitenauswahl

Sichtfenster und Beleuchtung

Darüber hinaus bietet das neue Doppelkorb-Modell zwei Sichtfenster und eine interne Beleuchtung, die jederzeit einen schnellen Blick in die beiden Kammern gestatten und es so ermöglichen, die Zubereitung zum optimalen Zeitpunkt zu stoppen, ohne diese zuvor mehrfach unterbrechen zu müssen.

Auf dem Papier ist die COSORI Heißluftfritteuse für Fans wie uns dabei ein eindeutiges Update zur TurboBlaze-Modellvariante, die wir seit geraumer Zeit im Einsatz haben und allen Freunden empfehlen, die grundsätzliches Interesse an einer Heißluftfritteuse äußern. Im Einsatz jedoch überzeugt uns das große Gerät jedoch nicht hundertprozentig.

Ist groß, nimmt dafür aber auch viel Platz in Anspruch

Größenunterschiede der Körbe als Kritikpunkt

Zwar sind alle der bislang im Text aufgegriffenen Vorteile vorhanden und lassen sich auch als solche werten, im Praxiseinsatz lässt die Fritteuse jedoch auch einige Nachteile erkennen.

Am erwähnenswertesten erscheint uns hier der Größenunterschied der einzelnen Backkammern. Zwar fasst das große Modell in seinen beiden Kammern ein Gesamtvolumen von 8,5 Litern und damit gut 41 Prozent mehr als die TurboBlaze-Modellvariante mit ihrem 6-Liter-Korb, die einzelnen Behälter messen jedoch nur rund 11 cm x 17 cm x 21 cm und sind damit doch deutlich kleiner als der 11 cm x 23 cm x 23 cm großen Behälter des TurboBlaze-Modells.

Hier hat man also nicht einfach nur einen zusätzlichen Garbereich zur Verfügung, sondern muss leider auch mit deutlich kleineren Körben Vorlieb nehmen, was die Essensplanung dann doch wieder etwas komplizierter macht.

Links: Der Korb des TurboBlaze-Modells. Rechts: Einer der beiden Doppelkammer-Körbe.

Bedienung mit Tücken

Auch für die Bedienung des Doppelkammer-Modells können wir ebenfalls nicht die volle Punktzahl verleihen. Einmal angelaufene Garvorgänge lassen sich, anders als beim TurboBlaze-Modell, nicht spontan umkonfigurieren, sondern setzen einen Neustart des Garvorgangs voraus. Dies dauert zwar nur wenige Sekunden, ist aber müßig. Zudem ist es nicht möglich die beiden Körbe über zwei gesonderte Einstellbereiche zu konfigurieren. Anwender sind vielmehr dazu angehalten, vor jeder Eingabe auszuwählen, welches Fach von der gesetzten Konfiguration betroffen sein soll. Daran kann man sich zwar gewöhnen, das TurboBlaze-Modell arbeitet hier aber deutlich intuitiver.

Schwächen bei der App-Integration

Was uns zudem irritiert, ist die App-Integration der Doppelkammer-Variante. Diese taucht in der offiziellen COSORI-Applikation des Anbieters zwar auf, hier ist jedoch weder eine Temperatursteuerung noch der Blick auf die Restlaufzeit möglich. Stattdessen wird lediglich ein Rezepthandbuch angeboten. Das TurboBlaze-Modell verzichtet demgegenüber ganz auf eine App-Steuerung und ist damit etwas konsequenter.

Fazit: Empfehlenswert, aber nicht für jeden

Unsere ehrliche Bewertung der Doppelkammer-Heißluftfritteuse von COSORI fällt daher recht eindeutig aus: Das große Doppelkammer-Modell ist trotz seines vergleichsweise großen Gesamtvolumens von 8,5 Litern deutlich eher für Single-Haushalte geeignet als das kleine Modell mit seiner großen Backkammer. Unterschiedliche Temperaturen erlauben zwar die gleichzeitige Zubereitung verschiedener Lebensmittel, Gerichte oder Menübestandteile, dafür aber auch in deutlich geringerer Portionsgröße.

Taco-Halter und kleine Spieße bereits im Lieferumfang enthalten

Zudem bietet das kleine TurboBlaze-Modell unterschiedliche Lüfterstufen an, die eine zusätzliche Beeinflussung des Resultates ermöglichen. Die Beleuchtung und die Glasfenster der Doppelkammer-Heißluftfritteuse sind zwar wirklich nett, diesen Vorteil macht das neue Modell aber mit seinem massiven Platzbedarf wieder zunichte, der es zu einer Herausforderung macht, die Doppelkammerfritteuse zu verstauen, wenn diese gerade nicht genutzt wird.

Cosori TurboBlaze ausprobiert: 6L-Heißluftfritteuse kommt ohne App

Wir bleiben unserer bisherigen Empfehlung damit treu und sprechen uns weiterhin für das kleine Modell aus, das zwar auf einige nette Highlights des Doppelkammer-Modells verzichtet, diese aber durch seinen Pragmatismus wieder ausgleicht und an Tagen, an denen gar keine Heißluftfritteuse in der Küche zum Einsatz kommen soll, auch deutlich weniger Platz auf der Anrichte für sich in Anspruch nimmt.