MacBook Pro M4 endlich mit mindestens 16 GB RAM an Bord?

Durch die sozialen Netzwerke geistert gerade ein Bild, das angeblich das Verpackungsetikett eines kommenden MacBook Pro mit 14 Zoll Bildschirmgröße und Apples neuem M4-Prozessor zeigt. Als Diskussionsgrundlage sind die hier genannten Daten sicherlich interessant. Allerdings muss man auch darauf hinweisen, dass es berechtigte Zweifel an der Authentizität des Aufklebers gibt.

M4 14” Macbook Pro ?

Not confirmed, take it with a pin of salt. I got sent this. pic.twitter.com/kbIRYurndw

— ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) September 29, 2024