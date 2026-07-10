„Super Sensing“: Meta testet offenbar ständig aufnehmende KI-Brillen

Meta hat gerade erst betont, seine KI-Brillen besser gegen heimliche Aufnahmen absichern zu wollen. Nun folgt der passende Kontrast dazu: Der Konzern arbeitet offenbar an „Super Sensing“-Funktionen, bei denen smarte Brillen dauerhaft Ton erfassen und alle paar Sekunden Fotos aufnehmen könnten.

Auf einer Seite ist die Kamera im Rahmen integriert.

Laut einem Bericht der Financial Times (Via The Verge) testet Meta entsprechende Prototypen intern. Die Brille würde die Umgebung dabei fortlaufend beobachten, damit Nutzer Meta AI später fragen können, was sie gesehen oder gehört haben. Aus der Brille würde damit weniger ein Kameragadget, sondern eher ein immer mitlaufendes Gedächtnis.

Aufnahmelicht mit Grauzone

Problematisch ist dabei die Frage, wann Außenstehende überhaupt erkennen, dass sie erfasst werden. Bei den aktuellen Ray-Ban-Meta-Brillen leuchtet eine sichtbare LED, wenn Fotos oder Videos aufgenommen werden. Wir hatten gerade erst darüber berichtet, dass Meta die Kamera künftig auch bei manipuliertem Aufnahmelicht deaktivieren will.

Bei „Super Sensing“ könnte die LED laut Bericht aber aus bleiben, wenn die Brille im Hintergrund für KI-Funktionen sieht und hört. Meta soll die Anzeige vor allem für bewusst gespeicherte Fotos, Videos und Livestreams vorsehen. Für Außenstehende dürfte diese Unterscheidung kaum nachvollziehbar sein. Ob gerade ein Video gespeichert, ein Bild analysiert oder nur Metadaten erzeugt werden, spielt im Alltag eine untergeordnete Rolle: Die Brille nimmt ihre Umgebung wahr.

Auf der anderen Seite leuchtet ein LED-Licht während der Aufnahme auf.

Apple dürfte genau hinschauen

Meta betont, man kommentiere interne Prototypen nicht und wolle Brillen entwickeln, die sowohl von Trägern als auch von Menschen in deren Umfeld akzeptiert werden. Genau daran wird sich die Produktkategorie messen lassen müssen. Eine Brille, die immer mehr sieht und hört, braucht mehr als eine kleine LED und einen Datenschutzabsatz. Allerdings sollte man dabei auch nicht vergessen, dass eine solche Technologie auch Menschen mit Sehbehinderung sehr helfen kann.

Auch Apple dürfte diese Entwicklung genau beobachten. Wir hatten zuletzt über Apples mögliche Smart-Glasses-Pläne und über Googles Gemini-Brillen berichtet. Sollte Apple irgendwann eine eigene Brille mit Kamera und KI vorstellen, müssen die Privatsphäre-Optionen wohl deutlich mehr sein als kurze Hinweise in der Präsentation.