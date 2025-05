Apple plant smarte Brille für 2026 – Apple Watch mit Kamera gestrichen

Apple bereitet derzeit den Einstieg in den Markt für KI-gestützte Brillen vor. Wie der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg aus Unternehmenskreisen vernommen haben möchte, will Cupertino zum Jahresende 2026 eine eigene smarte Brille vorstellen.

Symbolbild: Apple will Metas Ray-Ban-Modellen Konkurrenz machen

Ziel sei es, damit eine Alternative zu den erfolgreichen Ray-Ban-Modellen von Meta auf den Markt zu bringen. Die Brille soll mit Kameras, Lautsprechern und Mikrofonen ausgestattet sein und Aufgaben wie Anrufe, Musiksteuerung, Übersetzungen und Navigation übernehmen können. Die Sprachsteuerung erfolgt dabei über Apples Sprachassistenz Siri.

Parallel dazu wurde ein Projekt für eine Apple Watch mit integrierter Kamera eingestellt. Eine Einführung dieser Funktion im Rahmen künftiger Apple Watch-Modelle war ursprünglich für 2027 geplant. Nun soll das Vorhaben gestoppt worden sein. Weiterhin wird jedoch an AirPods mit Kamerafunktion gearbeitet.

KI soll Informationen zur Umgebung liefern

Mit den geplanten Brillen möchte Apple stärker auf KI-basierte Funktionen setzen. Bisher nutzen iPhones zur Analyse der Umgebung etwa Google Lens oder Systeme von OpenAI. Langfristig dürfte Apple jedoch eigene KI-Lösungen einführen wollen, um sich unabhängiger von Drittanbietern zu machen.

Die technische Entwicklung der Brillen liegt in den Händen der Vision Products Group – jenes Teams, das auch für das Headset Vision Pro verantwortlich ist. Dieses soll in Zukunft in einer leichteren, günstigeren Variante sowie als Version mit Mac-Anbindung erscheinen. Die ursprünglich geplanten AR-Brillen, die zur Nutzung einen Mac vorausgesetzt hätten, werden hingegen nicht weiterverfolgt.

Obwohl die Entwicklung der eigenen KI-Plattform bislang hinter den Angeboten von OpenAI, Google und Meta zurückbleibt, will Apple mit der geplanten Brille und einem neuen faltbaren iPhone, das Ende 2026 erscheinen soll, neue Produktsegmente erschließen.

Parallel dazu soll die Öffnung der eigenen KI-Modelle für externe Entwickler den App Store um neue Funktionen erweitern.