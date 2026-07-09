Smarte Brillen: Meta reagiert auf Datenschutzkritik

Meta reagiert auf die anhaltende Datenschutzkritik an seinen KI-Brillen. Der Konzern hat angekündigt, die Kamera seiner Smart Glasses künftig automatisch zu deaktivieren, wenn die sichtbare Aufnahme-LED manipuliert oder zerstört wurde. Damit soll verhindert werden, dass Nutzer Fotos oder Videos aufnehmen, ohne dass die Umgebung den Aufnahmehinweis erkennen kann.

Die weiße LED sitzt sichtbar auf der Vorderseite der Brillen und blinkt laut Meta immer dann, wenn Fotos oder Videos für die eigene Galerie aufgenommen werden. Einen Ausschalter gibt es dafür nicht. Bereits seit der ersten Generation der Meta-Brillen wird die Kamera deaktiviert, wenn die LED verdeckt wird, etwa durch Klebeband. Neu ist nun, dass die Brille auch weitergehende physische Eingriffe erkennen und daraufhin die Kamera abschalten soll.

Schutz gegen manipulierte Brillen

Meta spricht in einem neuen FAQ-Beitrag von Versuchen, die LED nicht nur abzudecken, sondern gezielt umzubauen oder zu zerstören. In solchen Fällen sollen künftig keine Fotos und Videos mehr möglich sein. Zusätzlich will Meta Beiträge, Anzeigen und Marketplace-Angebote entfernen, die entsprechende Manipulationen bewerben. Auch rechtliche Schritte gegen Anbieter solcher Umbauten stellt der Konzern in Aussicht.

Der Schritt kommt nicht zufällig. Je unauffälliger Kamera-Brillen werden, desto größer wird das Unbehagen im Alltag. Anders als beim Smartphone ist für Außenstehende oft schwerer zu erkennen, ob gerade nur Musik gehört, ein Anruf geführt oder tatsächlich gefilmt wird. Die LED soll hier Vertrauen schaffen, ist aber nur dann sinnvoll, wenn sie nicht einfach unsichtbar gemacht werden kann.

Smart Glasses unter Beobachtung

Die Diskussion um smarte Brillen dürfte damit aber nicht beendet sein. Meta betont zwar, dass Aufnahmen zunächst privat auf der Brille gespeichert und erst nach dem Import auf dem Smartphone landen. Gleichzeitig bleiben Kamera, Mikrofone und KI-Funktionen direkt im Gesicht ein sensibles Paket. Wir hatten erst kürzlich darüber geschrieben, warum Meta bei seinen Smart Glasses Vertrauen verspielt.

Auch für Apple ist die Entwicklung interessant. Der Konzern soll weiterhin an eigenen smarten Brillen arbeiten und beobachtet dabei zwangsläufig, welche Akzeptanzprobleme Meta derzeit einsammelt. Zuletzt hatten wir über Googles Gemini-Brillen sowie eine mögliche Apple-Alternative zu den Ray-Ban-Brillen von Meta berichtet.

Gerade bei einer Apple-Brille dürfte die Privatsphäre noch stärker im Mittelpunkt stehen. Eine gut sichtbare Aufnahmeanzeige allein reicht dann kaum aus. Entscheidend wird sein, ob Hersteller Missbrauch auch technisch erschweren und nicht erst reagieren, wenn erste Umbauten, Verbote und öffentliche Kritik Druck erzeugen.