Neue KI-Brillen mit Gemini vorgestellt
Gemini-Brillen: Samsung und Google greifen Meta an
Samsung und Google haben auf der Entwicklerkonferenz Google I/O 2026 neue intelligente Brillen vorgestellt. Die Modelle entstehen gemeinsam mit den Brillenmarken Gentle Monster und Warby Parker und sollen klassische Brillenform mit KI-Funktionen verbinden. Im Mittelpunkt steht Googles KI-Assistent Gemini, der per Spracheingabe direkt über die Brille genutzt werden kann.
Ganz neu kommt die Ankündigung nicht aus dem Nichts. Google hatte bereits im vergangenen Jahr gezeigt, wie Gemini in smarten Brillen als Alltagshelfer funktionieren soll. Im Dezember war zudem schon von zwei geplanten Varianten smarter KI-Brillen die Rede. Erst in der letzen Woche wurde die Pläne dann schon konkreter.
Samsung beschreibt die Brillen als Ergänzung zum Smartphone. Nutzer sollen das Handy also weiter bei sich tragen, es aber seltener aus der Tasche holen müssen. Über die Brille lassen sich etwa Navigationen starten, Nachrichten zusammenfassen, Kalendereinträge anlegen oder Fotos aufnehmen.
Zunächst ohne Display
Google spricht bei den ersten Modellen von sogenannten Audio-Brillen. Diese setzen auf Kamera, Mikrofone und Lautsprecher, verzichten aber zunächst auf ein Display im Glas. Der Start ist für den Herbst vorgesehen. Eine zweite Geräteklasse mit eingeblendeten Informationen im Sichtfeld bleibt damit vorerst Zukunftsmusik.
Interessant ist dabei, dass Google die Brillen nicht ausschließlich an Android bindet. Laut Google lassen sie sich sowohl mit Android-Smartphones als auch mit dem iPhone koppeln. Die eigentliche Intelligenz kommt von Gemini, während die Brille als möglichst unauffällige Schnittstelle am Kopf dient.
Gemini hört, sieht und hilft
Die Beispiele erinnern stark an das, was Meta mit seinen Ray-Ban-Brillen bereits im Alltag ausprobiert: Fotos aufnehmen, Nachrichten diktieren, Informationen zur Umgebung abrufen oder sich unterwegs navigieren lassen. Google betont zudem Übersetzungen, Restauranttipps und mehrstufige Aufgaben, die Gemini im Hintergrund vorbereiten kann. Ob sie dort tatsächlich nützlich genug sind, entscheidet sich aber erst, wenn Preis, Akkulaufzeit und Datenschutzdetails bekannt sind.
Über das Aussehen lässt sich streiten…
Aber was für mich schon grenzwertig ist, dass du scheinbar jedes Mal auf den Bügel tippen musst, damit du die Brille und Gemini „aktivierst“.
Entweder lässt Google/Samsung es auch ein „Hey Gemini“ sein – oder dergleichen – aber wenn nicht… Ich möchte die Brille tragen – aber so, dass sie kaum auffällt und nicht in meinen Tag/Routinen eingreift… da wäre ein ständiges tippen sehr lästig.
1+ Genau so.
Mit der Geste ist aber für andere zu erkennen, dass du da auch gerade was machst.
Wenn ich rede, werden es die anderen aber zwangsläufig auch mitbekommen?!
Man kann nur hoffen das diese Brillen an vielen Orten verboten werden:
Schulen, unis, Restaurants, Cafés, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Busse und Bahn…
Weil sie so anderes sind wie ein Handy
@joel Weil man diese Brillen nicht auf den ersten Blick als Kamera erkennen kann. Wenn mich jemand mit einem Handy filmt, merke ich das eher. Ich befürchte, dass Leute mehr schlimme Dinge tun, wenn sie sich dabei unerkannt fühlen.
Ich würde das nicht so verallgemeinern … für mich gibt es ein ganz anderes „Nogo“-Argument: Die Brillen sehen einfach alle scheisse aus, also für meinen Geschmack….
Dann musst du Smartphones auch verbieten.
Hältst du dein Smartphone immer auf Foto-Stellung?
Tatsächlich ja, sonst bekommt man einen Buckel. Wurde auch schon 2 mal angesprochen die Fotos zu löschen, dabei habe ich nur etwas gelesen. Aber das ist deren Problem und in ihren Köpfen. Wer immer nur schlecht über andere Denkt, der ist eh was seltsam.
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+1.
Es macht mir ehrlich gesagt echte Angst. Nicht nur Sauna und Schimmbäder sondern auch im Arbeitsumfeld oder beim Einkaufen wirst nun unbewusst gefilmt. Wo dann das ganze landet lässt sich doch nicht kontrollieren. So erging es vor ein paar tagen auch einer jungen Frau. Zack war sie auf Tiktok im Bikini
Da ist eine LED dran und beim Foto zusätzlich Ton beim Auslösen. Hinzu sagt Gemini vorher: ok ich starte die Aufnahme, dann Countdown und los. Beruhigt euch also alle mal.
Jeder Trottel kann die LED abkleben. Einfach von weiten die Videoaufnahme gestartet und niemand bekommt das mit. Lebst du unter einem Stein. TikTok ist voll von solchen Creeps die Frauen in sämtlichen Situationen heimlich filmen.
Weil?
Weil man sieht wer von 20 Leuten im Café gerade filmt? Weil man sieht wer vor ner Sehenswürdigkeit gerade filmt? Weil man sieht wer im Wartezimmer beim Arzt gerade filmt und nicht nur Nachrichten liest? Wenigstens blinken die Brillen… macht kein Smartphone.
Dann klebst du die LED einfach ab.
Wenn Apple dieses Jahr nicht auch so eine Brille bringt, werde ich die von Google kaufen. Finde es super, dass die mit iOS komplett kompatibel ist. Das setzt Apple unter Druck nüchtern wieder ewig zu warten. Eine Brille kauft man sich schließlich nicht alle 2 Jahre neu.
Gerade dann ist es vielleicht gut zu warten und nicht das erstbeste kaufen.
Eine Brille ohne Display ist eh uninteressant. Ich muss keine heimlichen Fotos anderer Personen machen und ich muss auch nicht alles erklärt bekommen was ich sehe, wenn mich etwas interessiert kann gezielt fragen. Und Google?! Wird wahrscheinlich eine Always On Cam haben und Always On Mic.
Komplett kompatibel sagte bisher keiner.
Das bedeutet dann auch, dass es entweder keine USP-Argumente gibt oder falls doch, diese dann nicht am iPhone funktionieren.