Gemini-Brillen: Samsung und Google greifen Meta an

Samsung und Google haben auf der Entwicklerkonferenz Google I/O 2026 neue intelligente Brillen vorgestellt. Die Modelle entstehen gemeinsam mit den Brillenmarken Gentle Monster und Warby Parker und sollen klassische Brillenform mit KI-Funktionen verbinden. Im Mittelpunkt steht Googles KI-Assistent Gemini, der per Spracheingabe direkt über die Brille genutzt werden kann.

Ganz neu kommt die Ankündigung nicht aus dem Nichts. Google hatte bereits im vergangenen Jahr gezeigt, wie Gemini in smarten Brillen als Alltagshelfer funktionieren soll. Im Dezember war zudem schon von zwei geplanten Varianten smarter KI-Brillen die Rede. Erst in der letzen Woche wurde die Pläne dann schon konkreter.

Samsung beschreibt die Brillen als Ergänzung zum Smartphone. Nutzer sollen das Handy also weiter bei sich tragen, es aber seltener aus der Tasche holen müssen. Über die Brille lassen sich etwa Navigationen starten, Nachrichten zusammenfassen, Kalendereinträge anlegen oder Fotos aufnehmen.

Zunächst ohne Display

Google spricht bei den ersten Modellen von sogenannten Audio-Brillen. Diese setzen auf Kamera, Mikrofone und Lautsprecher, verzichten aber zunächst auf ein Display im Glas. Der Start ist für den Herbst vorgesehen. Eine zweite Geräteklasse mit eingeblendeten Informationen im Sichtfeld bleibt damit vorerst Zukunftsmusik.

Interessant ist dabei, dass Google die Brillen nicht ausschließlich an Android bindet. Laut Google lassen sie sich sowohl mit Android-Smartphones als auch mit dem iPhone koppeln. Die eigentliche Intelligenz kommt von Gemini, während die Brille als möglichst unauffällige Schnittstelle am Kopf dient.

Gemini hört, sieht und hilft

Die Beispiele erinnern stark an das, was Meta mit seinen Ray-Ban-Brillen bereits im Alltag ausprobiert: Fotos aufnehmen, Nachrichten diktieren, Informationen zur Umgebung abrufen oder sich unterwegs navigieren lassen. Google betont zudem Übersetzungen, Restauranttipps und mehrstufige Aufgaben, die Gemini im Hintergrund vorbereiten kann. Ob sie dort tatsächlich nützlich genug sind, entscheidet sich aber erst, wenn Preis, Akkulaufzeit und Datenschutzdetails bekannt sind.