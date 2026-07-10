Mac-Verkäufe steigen gegen den Branchentrend

Apple stemmt sich mit eindrucksvollen Zahlen gegen den allgemeinen Negativtrend auf dem Computermarkt. Während Hersteller im Windows-Segment im Jahresvergleich Rückgänge von bis zu zehn Prozent verzeichneten, ist das Mac-Geschäft von Apple im gleichen Zeitraum um zehn Prozent gewachsen.

Diese Einschätzung basiert auf Zahlen des Marktforschungsunternehmens IDC. Konkret wurden die vergangenen drei Monate des aktuellen Jahres mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr verglichen. Laut IDC sind die weltweiten PC-Auslieferungen im zweiten Quartal 2026 um 4,9 Prozent auf 68,2 Millionen Geräte gesunken. Damit endet eine Serie von neun Quartalen mit Wachstum in Folge.

Als Hauptgrund für den deutlichen Sprung nennen die Marktforscher die anhaltende Knappheit bei Speicherchips, die Hersteller zu vorgezogenen Lieferungen veranlasst habe. Neben der angespannten Versorgungslage belasten auch gestiegene Kosten sowie geopolitische Unsicherheiten den Markt.

Apple wächst gegen den Markttrend

Apple konnte sich im gleichen Zeitraum mit einem Zugewinn von 10,1 Prozent deutlich vom Rest des Marktes absetzen. Ausschlaggebend für dieses hervorragende Ergebnis dürfte vor allem das MacBook Neo sein, das dem Unternehmen Rekordverkaufszahlen beschert hat.

Langfristig wird Apple diese Wachstumsrate allerdings nicht halten können. Der Mac-Hersteller leidet ebenfalls unter der schwierigen Liefersituation im Komponentenbereich. Insbesondere könnten Apple in den kommenden Monaten auch die Ende Juni umgesetzten Preiserhöhungen auf die Füße fallen.

Entspannung erst 2028?

Marktforscher rechnen damit, dass die Speicherknappheit bis Anfang 2028 anhält und sich das Marktwachstum in der zweiten Jahreshälfte 2026 weiter abschwächt. Die steigenden Preise dürften viele Nutzer dazu bewegen, ihre bestehenden Geräte länger als ursprünglich geplant zu nutzen. Hersteller hoffen derweil darauf, dass sich das zunehmende Interesse an KI-Funktionen positiv auf die Nachfrage nach leistungsfähigeren Geräten auswirkt.