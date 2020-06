Studie: Apps generieren 2019 satte $519 Milliarden Umsatz

Kurz vor der jährlichen Entwickler-Konferenz, die Tim Cook am kommenden Montag um 19 Uhr deutscher Zeit mit einer live übertragenen Keynote eröffnen wird, hat Apple jetzt bekannt gegeben, dass das App Store-Ökosystem allein im Jahr 2019 weltweit Umsätze und Verkäufe in Höhe von 519 Milliarden US-Dollar ermöglicht hat.

Cupertino hat die Zahlen nicht selbst ermittelt, sondern verweist auf eine neue Studie (PDF-Download), die auch über den App Store verkaufte, physische Güter und Services berücksichtigte. Auf diese sollen mit 413 Milliarden US-Dollar der größte Anteil entfallen sein.

Innerhalb dieser Kategorie generierten M-Commerce-Apps den Großteil der Verkäufe, von denen der größten Anteil mit 268 Milliarden US-Dollar auf den Einzelhandel entfiel. Zu den Apps im Einzelhandel gehören solche, die digital den stationären Handel abbilden, wie beispielsweise adidas oder Target, sowie virtuelle Marktplätze, die physische Güter verkaufen, wie beispielsweise etsy. Der Handel mit Lebensmitteln ist nicht mit eingeschlossen, dieser wird in einer eigenen Kategorie dargestellt.

Reise-, Bestell- und Taxi-Apps sorgen für Umsatz

Zu großen Umsatzträgern zählten auch Reise-Apps wie Expedia. Lufthansa und GetYourGuide waren für 57 Milliarden US-Dollar verantwortlich. Die App-basierte Vermittlung von Fahrten mit Privat-PKWs, darunter Uber und Lyft, machten einen Umsatz von 40 Milliarden US-Dollar aus, und Apps zur Lieferung von Lebensmitteln, darunter REWE, sorgten für 31 Milliarden US-Dollar.

Demgegenüber fällt das Transaktionsvolumen und der Umsatz mit digitalen Gütern und Services geradezu überschaubar aus. 2019 betrug dieser 61 Milliarden US-Dollar. Diese Kategorie umfasste unter anderem Apps für Musik- und Video-Streaming, Fitness, Bildung, E-Books und Hörbücher, Nachrichten und Zeitschriften sowie Dating-Dienste. Spiele, die Art von Apps, die 2019 am häufigsten heruntergeladen wurde, haben in 2019 für den größten Wert an Umsätzen und Verkäufen innerhalb dieser Kategorie gesorgt.