Für die WWDC: Apple Developer erreicht den Mac

Eines der möglichen Szenarien für die neuen ARM-Macs: Auf der nächsten Mac-Generation, auf der nicht Intels sondern Apples Logikbausteine den Takt vorgeben, laufen nur noch Catalyst-Applikationen. Sollte dies der Fall sein, dann präsentiert sich Apples offizielle Developer-App seit heute gut vorbereitet.

In ihrer jüngsten Version ist die erst kürzlich umbenannte Developer-App nun nicht mehr nur kompatibel zu iPhone, iPad und Apple TV, ist Catalina installiert, lässt sich die Developer-App fortan auch auf dem Mac nutzen.

In diesem Jahr besonders wichtig, da Apples WWDC 2020 am kommenden Montag ja in ihrer ersten volldigitalen Ausgabe starten wird.