stts 2.0: Mac-App zeigt Ausfälle bei Cloud-Diensten an

Nach dem Erststart von stts müsst ihr einmalig all jene Dienste aktivieren, die überwacht werden sollen. Gibt es Probleme, meldet sich die App mit einem Hinweis und verwandelt die namengebende Buchstabenkombination in der Menüleiste von „stts“ nach „s__s“.

In der jetzt verfügbaren Version 2.0 hat die Anwendung knapp 20 neue Cloud-Dienste integriert, deren Status-Abfrage sich im System-Hintergrund automatisieren lässt. In den Einstellungen der App könnt ihr nun auch Medium, Salesforce, Sendbird, Sketch und Threader auswählen sowie euch über die Verfügbarkeit der LinkedIn-API informieren lassen.

Wenn ihr also wissen wollt, ob Apples iCloud auch für andere Anwender gerade schlecht erreichbar ist, ob Dropbox nur eure Dateien oder die Dokumente etlicher Nutzer nicht synchronisiert und ob Facebook gerade an eurem Werbeblocker hängen bleibt oder mit dem Ausfall eines Untersee-Kabels zu kämpfen hat, dann ist stts für euch.

Anders formuliert: stts will euch den manuellen Abstecher zu Portalseiten wie störunglive.de allestörungen.de ersparen und über wichtige Systemausfälle direkt in der Mac-Menüleiste informieren.

