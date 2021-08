iPadOS 15 und iOS 15: SharePlay wird verschoben

Die Abstände zwischen den Vorabversionen werden wieder kürzer. Nachdem Apple in den frühen Tagen der Betaphase von macOS 12, iPadOS und iOS 15, sowie watchOS X und tvOS 15 stets zwei Wochen hat verstreichen lassen, ehe neue Testversionen der anstehenden Betriebssystem-Aktualisierungen ausgegeben wurde, schiebt sich die jetzt verfügbare Beta 6 nur acht Tage nach Ausgabe der Beta 5 am letzten Montag in den Ring.

Ein Umstand der daran erinnert, dass Apple nicht mehr all zu viel Zeit bleibt, die Systeme auf die finale Freigabe der diesjährigen Updates hin vorzubereiten. Erst heute wurden Spekulationen laut, Apple könnte den 14. September ins Auge gefasst haben, um das neue iPhone und mit ihm wohl auch die neue Apple Watch vorzustellen.

Heute nun hat Apple drei Vorabversionen aktualisiert und in der Übersicht des offiziellen Entwickler-Portals hier notiert. Jetzt zum Download für Entwickler verfügbar sind:

iOS 15 beta 6 (19A5325f)

iPadOS 15 beta 6 (19A5325f)

tvOS 15 beta 6 (19J5332e)

Der restliche Ablauf ist inzwischen weitgehend einstudiert. Die korrespondierenden, öffentlichen Vorabversionen für freiwillige Betriebssystem-Tester werden voraussichtlich morgen freigegeben, ebenfalls am Mittwoch dürfe die nächste Testversion von macOS Monterey nachziehen.

SharePlay wird verschoben

Interessant sind die Update-Notizen der heute freigegebenen Betas. Im Changelog von iPadOS 15 und iOS 15 meldet Apple, dass die angekündigten SharePlay-Funktionen nun doch nicht zum Start der neuen Betriebssysteme bereitstehen, sondern erst mit Verspätung ausgeliefert werden. Die Funktion wurde aus den aktuellen Betas komplett entfernt.

Um Entwicklern die bereits an SharePlay-Anwendungen arbeiten dennoch zu ermöglichen die neue Funktion weiter zu testen, können diese die SharePlay-Unterstützung mit einem gesonderten „SharePlay Development Profile“ zurückholen. Apple schreibt:

SharePlay wurde für die Verwendung in der iOS und iPadOS 15 Entwickler-Beta 6 deaktiviert und wird für die Verwendung im initialen Release der ersten Version in diesem Herbst deaktiviert sein. SharePlay wird in zukünftigen Entwickler-Beta-Versionen wieder aktiviert und in Software-Updates im Herbst für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Um Ihre Entwicklung fortzusetzen, haben wir ein SharePlay-Entwicklungsprofil bereitgestellt, das die erfolgreiche Erstellung und den Empfang von GroupSessions über die Group Activities API ermöglicht.

SharePlay: Die Video-Präsentation zur WWDC