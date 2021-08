Photoshop: Adobe bringt neue Funktionen für Mac und iPad

Auf dem Mac bietet Photoshop 22.5 fortan die neuen Funktion Himmel-Austausch an, mit der sich der Himmel in Fotomotiven automatisch gegen einen Alternativen austauschen lässt. Auch hier liefert Paul Trani eine kurze YouTube-Demonstration.

Der Reparaturpinsel arbeitet auf dem iPad genau wie auf dem Desktop und kann in Kombination mit dem Apple Pencil genutzt werden, um Unebenheiten zu korrigieren. Laut Adobe werden, Textur, Beleuchtung, Transparenz und Schattierungen dabei nahtlos an gesampelten Pixel angepasst.

