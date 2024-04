„Stop The Mac App Store“ öffnet App-Links (wieder) im Browser

Abhängig davon, welchen Browser ihr im Alltag verwendet und ob ihr bereits auf macOS Sonoma unterwegs seid, wurdet ihr sicher schon mit dem neuen Verhalten konfrontiert, das Safari nun beim Klick auf Links in den Mac App Store an den Tag legt. Diese öffnen mittlerweile sehr häufig direkt den Mac App Store und bieten euch keine Möglichkeit mehr an, die App-Produktseite in Safari zu betrachten.

Freeware fängt Links ab

Kürzlich hat Apple das Verhalten der Links noch mal verändert. Häufig wird jetzt nicht einmal mehr die Vorschauseite des Mac App Stores angezeigt. Apple setzt hier auf so genannte „Universal Links“, die eine direkte Verbindung zwischen Web-Links und Apps herstellen, ohne dass Nutzer durch Webseiten navigieren müssen beziehungsweise können.

Wenn euch die neue Art und Weise, wie Safari mit Links zum Mac App Store umgeht, missfällt, dann schaut euch die kostenlose, quelloffene Anwendung „Stop The Mac App Store“ von Jeff Johnson an.

„Stop The Mac App Store“ wurde ursprünglich entwickelt, um zu verhindern, dass Safari automatisch App-Store-Links öffnet, die in Webseiten eingebettet sind. Die App gibt sich dem Mac-Betriebssystem gegenüber als Standard-Handler für entsprechende URLs aus und fängt alle Links ab, die mit macappstore: beginnen.

Konkret bedeutet dies, dass beim Klick auf entsprechende Links im Browser die Mac-App-Store-Anwendung nicht mehr alternativlos geöffnet wird. Anstatt direkt zum App Store weitergeleitet zu werden, erhalten Nutzer die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen oder fortzusetzen.

Die neueste Version von „Stop The Mac App Store“ nimmt sich diesen Veränderungen nun an und stellt mit dem jetzt verfügbaren Update sicher, dass App-Store-Vorschauseiten wieder wie gewohnt funktionieren.

Warum sollte man App-Produktseiten überhaupt im Browser betrachten wollen? Zum einen bietet Safari die Möglichkeit, mehrere Links in unterschiedlichen Tabs zu öffnen, was das Vergleichen von Apps erleichtert. Im Browser lassen sich die App-Store-Seiten zudem durchsuchen und Textbereiche kopieren. Zudem sind Details zu Apps, wie verfügbare In-App-Käufe, direkt einsehbar.