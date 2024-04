US-Filmbranche fordert Sperren für illegale Filmseiten

Illegale Videoseiten finden wieder zunehmend Interesse. So richtig wundern dürfte dieser Trend aber niemand. Über die letzten Jahren hinweg haben sich die Möglichkeiten zum legalen Zugriff auf Filme und Serien permanent verschlechtert. Entweder wurden die Preise der Streaming-Angebote erhöht, oder Werbung eingebunden, oder im schlimmsten Fall auch beides. Gleichzeitig müssen viele Nutzer stärker mit ihrem Geld haushalten, als in den vergangenen Jahren der Fall.

Diese Entwicklung darf man natürlich nicht als Berechtigung dafür dienen, sich auf anderem Weg nach entsprechenden Inhalten umzusehen. Allerdings muss man davon ausgehen, dass dergleichen einigermaßen voraussehen und somit dürfte es keine allzu spontane Entscheidung sein, dass der amerikanische Filmstudio-Verband Motion Picture Association (MPA) einmal mehr nach einem staatlichen Einschreiten ruft.

Der Verbandschef Charles Rivkin hat im Rahmen des Branchentreffens CinemaCon angekündigt, dass die MPA gemeinsam mit Kongressmitgliedern ein Gesetz ausarbeiten will, auf dessen Basis der Zugriff auf bestimmte Webseiten gesperrt werden kann.

Über die Filmindustrie hinaus sollen dann auch Mitglieder anderer Kreativbranchen wie die Produzenten und Anbieter von Musik, Büchern, Sport- und Live-Übertragungen die Möglichkeit haben, eine gerichtliche Sperrung von Webseiten durchzusetzen, die sich auf die Verbreitung von illegalen und gestohlenen Inhalten konzentrieren.

Rivkin nennt im Rahmen seiner Ankündigung auch konkrete Beispiele. So zähle FMovies, eine der größten illegalen Streaming-Webseiten der Welt, jeden Monat mehr als 160 Millionen Seitenbesuche. Ein Drittel davon käme aus den USA, weil die Sperrung solcher Angebote dort im Gegensatz zu anderen Ländern nicht möglich sei.

Imagine if those viewers couldn’t find pirated versions of films through a basic internet search. Imagine if they could only watch the latest great movies when they’re released in their intended destinations: your theaters. If we had site-blocking in place, we wouldn’t have to imagine it. We’d have another tool to make that real.