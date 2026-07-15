Starlink V5: SpaceX schrumpft Schüssel und Stromverbrauch

SpaceX hat seine Starlink-Hardware für Privathaushalte grundlegend überarbeitet. Die neue V5-Antenne fällt deutlich kleiner und leichter aus als das bisher angebotene V4-Modell. Gleichzeitig sinkt der Strombedarf erheblich – ein wichtiger Punkt für eine Empfangsanlage, die im Normalfall rund um die Uhr eingeschaltet bleibt.

Laut dem offiziellen Datenblatt misst die neue Schüssel 384 × 306 × 34 Millimeter und wiegt 1,1 Kilogramm. Das bisherige Standardmodell kommt auf 594 × 383 × 39,7 Millimeter und 2,9 Kilogramm. Die Montage auf Dach, Mast oder Terrasse dürfte damit deutlich einfacher werden.

Fast halbierter Strombedarf

Besonders deutlich fällt der Unterschied beim Energieverbrauch aus. Starlink nennt für V5 eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 35 bis 50 Watt. Das V4-Modell benötigt dagegen im Mittel zwischen 75 und 100 Watt. Bei einem dauerhaften Betrieb kann sich der Wechsel somit spürbar auf den jährlichen Stromverbrauch auswirken.

Die neue Antenne ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt und soll bei Temperaturen zwischen minus 30 und plus 50 Grad Celsius funktionieren. Eine integrierte Heizung kann Schnee mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Millimetern pro Stunde abschmelzen.

Kleiner heißt nicht schneller

Beim maximalen Downloadtempo bringt die neue Generation dagegen keinen Fortschritt. SpaceX nennt für Starlink V5 Geschwindigkeiten von mehr als 375 Mbit/s, während das bisherige Modell mit mehr als 400 Mbit/s beworben wird. Die tatsächlich verfügbare Leistung hängt ohnehin vom Tarif, vom Standort und von der Netzauslastung ab.

Zum Paket gehören ein 15 Meter langes Antennenkabel, ein Rohradapter, ein separates Netzteil und der Router Mini. Dieser unterstützt Wi-Fi 6, besitzt zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und soll Flächen von bis zu 204 Quadratmetern versorgen. Die Einrichtung und Kontrolle des Systems erfolgt weiterhin über die Starlink-App auf dem iPhone.

Deutschland muss noch warten

Starlink V5 wird zunächst nur in ausgewählten Regionen der USA eingeführt. SpaceX will die Verfügbarkeit mit steigender Produktion schrittweise ausweiten, nennt bislang aber keinen Termin für Deutschland oder andere europäische Länder. Hierzulande wird vorerst weiterhin das bisherige Standard-Kit angeboten.

Die V5-Antenne ist zudem ausschließlich für den stationären Betrieb vorgesehen. Wir hatten zuletzt über die neuen Starlink-Tarife für deutsche Privathaushalte und den Einsatz des Satellitennetzes bei American Airlines berichtet.