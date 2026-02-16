Zwischen 29 und 69 Euro
Starlink-Internet mit neuer Tarifstruktur für Privathaushalte
Der Internetanbieter Starlink hat sein Angebot überarbeitet und bietet seine bislang nur in wenigen Ländern verfügbaren Privathaushalt-Tarife auch in Deutschland an. Nutzer können hierzulande jetzt zwischen drei Standard-Tarifstufen zu monatlichen Preisen ab 29 Euro wählen. Der in Deutschland bislang als günstigste Option angebotene Lite-Tarif wird jetzt weniger prominent beworben und ist zudem im Preis auf 35 Euro pro Monat gestiegen.
Als neue Tarifoptionen für das Satelliten-Internet von Starlink stehen jetzt die Varianten „Privathaushalt Max“, „Privathaushalt 200 Mbit/s“ und „Privathaushalt 100 Mbit/s“ mit jeweils unbegrenztem Datenvolumen zur Wahl.
Drei neue Tarife für Privatnutzer
Die günstigste Option „Privathaushalt 100 Mbit/s“ startet bei 29 Euro pro Monat. Der Tarif bietet bis zu 100 Mbit/s im Download sowie 15 bis 35 Mbit/s im Upload. Wer etwas mehr Internet-Tempo will, bekommt zum Monatspreis von 49 Euro im Tarif „Privathaushalt 200 Mbit/s“ Download-Geschwindigkeiten von bis zu 200 Mbit/s bei gleichem Upload-Tempo. Zudem ist in diesem Tarif ein WiFi-6-Router im Preis enthalten.
Starlink weist allerdings darauf hin, dass man bei den beiden günstigeren Tarifen damit rechnen muss, dass die Maximalgeschwindigkeiten während Spitzenzeiten nicht erreicht werden. Wer schnelleres und zuverlässigeres Internet will, muss die Option „Privathaushalt Max“ für monatlich 69 Euro wählen. Hier kann man auch während der Stunden mit der größten Auslastung mit bis zu 400 Mbit/s im Download surfen und erreicht Upload-Geschwindigkeiten zwischen 20 und 40 Mbit/s.
Lite-Tarif wird teurer
Der weiterhin erhältliche Lite-Tarif kostet nun 35 Euro pro Monat statt zuvor 29 Euro. Die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit hängt hier stark von der Auslastung des Starlink-Netzes ab. Die typischen Downloadgeschwindigkeiten sollen hier zwischen 80 und 200 Mbit/s liegen. Beim Upload kann man laut Anbieter mit einer Leistung zwischen 15 und 35 Mbit/s rechnen.
Ist das dann stadortgebunden oder kann ich das einfach mitnehmen im Wohnmobil?
Natürlich NICHT. Die mobile Starlink-Variante wird immer deutlich teurer sein.
Kann ich Starlink in Bewegung mit einem Privathaushalt-Tarif nutzen?
Nein. Privathaushalt-Tarife sind für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch an einem festen Standort an Land konzipiert. Die Nutzung in Bewegung wird bei Privathaushalt-Tarifen nicht unterstützt.
Wenn Sie auf Reisen oder in Bewegung Konnektivität benötigen, sollten Sie Privathaushalt Max in Betracht ziehen, das ein kostenloses Mini-Kit für Reisen enthält. Mehr erfahren.
100Gb kosten 40€
Oder unbegrenzt für 89€
Bei „Max“-Tarif steht doch was von einem „Mini-Kit für Reisen“, könnte also klappen. Deren Website sollte helfen..
Es gibt auch Reise Tarife – der Max Tarif enthält den kostenlosen Verleih einer weiteren Antenne für die Reise und 50% Rabatt für den Aufpreis
Wie ist denn die Latenz / Ping?
Bei mir ca 20-25ms, allerdings bis zur Schüssel. Da kommt dann noch die WLAN Latenz drauf und am Ende bist bei ca. 30-35ms.
Median bei 19ms und aktuell bei 21 ms (schlechtes Wetter).
Gut, dass ich letztes Jahr noch für 50€ die unbegrenzte Geschwindigkeit abgeschlossen habe. Im 12-Monats Abo ohne Hardware Gebühr, läuft Top.
Dafür ist im Max Tarif jetzt auch die Hardware Gratis und es gibt die Mini noch obendrauf. Also eigentlich kein schlechter Deal, wenn man es brauchen kann zumindest.
Gibt beides. Aber mobil ist etwas teurer
Der bestehende Tarif Privathaushalt scheint für Bestandskunden weiter für 49€ die Leistung vom Max zu bieten.
Mal so am Rande: Ich habe letztens Starlink in einem Flug von Air Baltic getestet, da es kostenlos war. 450 Mbit/s, Ping von 64 ms. Geisteskrank! Da fühlt man sich von allen anderen Anbietern doch verarscht…
Natürlich hat das ganze mit der Verschmutzung des Alle auch eine Kehrseite :/
Die Satelliten verglühen nach ein paar Jahren – da wird nichts im Weltall verschmutzt. Die entstehen Gase werden vermutlich irgendwann im Meer gelöst oder reagieren so lange bis sie in Molekülen wieder am Boden landen.
Die Raketen nutzen Methan als Treibstoff was bei der Verbrennung CO2 freisetzt- das könnte wieder (durch biologische Prozesse) zu Methan werden. Große Teile der Raketen landen und werden wieder verwendet.
Die Energie Versorgung der Satelliten erfolgt durch PV.
Insgesamt ein sehr sauberes System.
Ist die Hardware inzwischen kostenlos? Mein letzter Stand ist, dass die Preise jeden Monat anders waren.
Und ist die energieeffizienzer geworden? Mein letzter Stand waren 0,5–2 kWh/Tag … was für Off-Grid-User doch schon erheblich ist.
Die Mini musste ich kaufen und den Verbrauch zeigt er mir gerade mit 18W im Schnitt für die letzten 15 Minuten an.
Ich habe 32 Watt im Durchschnitt- also etwa 800Wh/Tag. Das ist vergleichbar mit einer FRITZ!Box und VDSL Modem.
Offgrid braucht man ein 400WP Modul plus Akku um das ganze Jahr Autark zu sein.
Wie ist denn das WLAN hier zu verstehen?
Im kleinen Tarif wird mir vom Router dann ein schlechteres WLAN zur Verfügung gestellt, als im größeren Tarif? Wird dort dann auch die Sendeleistung beeinflußt?