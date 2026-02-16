Starlink-Internet mit neuer Tarifstruktur für Privathaushalte

Der Internetanbieter Starlink hat sein Angebot überarbeitet und bietet seine bislang nur in wenigen Ländern verfügbaren Privathaushalt-Tarife auch in Deutschland an. Nutzer können hierzulande jetzt zwischen drei Standard-Tarifstufen zu monatlichen Preisen ab 29 Euro wählen. Der in Deutschland bislang als günstigste Option angebotene Lite-Tarif wird jetzt weniger prominent beworben und ist zudem im Preis auf 35 Euro pro Monat gestiegen.

Als neue Tarifoptionen für das Satelliten-Internet von Starlink stehen jetzt die Varianten „Privathaushalt Max“, „Privathaushalt 200 Mbit/s“ und „Privathaushalt 100 Mbit/s“ mit jeweils unbegrenztem Datenvolumen zur Wahl.

Drei neue Tarife für Privatnutzer

Die günstigste Option „Privathaushalt 100 Mbit/s“ startet bei 29 Euro pro Monat. Der Tarif bietet bis zu 100 Mbit/s im Download sowie 15 bis 35 Mbit/s im Upload. Wer etwas mehr Internet-Tempo will, bekommt zum Monatspreis von 49 Euro im Tarif „Privathaushalt 200 Mbit/s“ Download-Geschwindigkeiten von bis zu 200 Mbit/s bei gleichem Upload-Tempo. Zudem ist in diesem Tarif ein WiFi-6-Router im Preis enthalten.

Starlink weist allerdings darauf hin, dass man bei den beiden günstigeren Tarifen damit rechnen muss, dass die Maximalgeschwindigkeiten während Spitzenzeiten nicht erreicht werden. Wer schnelleres und zuverlässigeres Internet will, muss die Option „Privathaushalt Max“ für monatlich 69 Euro wählen. Hier kann man auch während der Stunden mit der größten Auslastung mit bis zu 400 Mbit/s im Download surfen und erreicht Upload-Geschwindigkeiten zwischen 20 und 40 Mbit/s.

Lite-Tarif wird teurer

Der weiterhin erhältliche Lite-Tarif kostet nun 35 Euro pro Monat statt zuvor 29 Euro. Die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit hängt hier stark von der Auslastung des Starlink-Netzes ab. Die typischen Downloadgeschwindigkeiten sollen hier zwischen 80 und 200 Mbit/s liegen. Beim Upload kann man laut Anbieter mit einer Leistung zwischen 15 und 35 Mbit/s rechnen.