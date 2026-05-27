MacBook aufklappen, weiterarbeiten: Starlink kommt zu American Airlines

American Airlines will das WLAN an Bord deutlich verbessern und setzt dafür künftig auf Starlink. Die Fluggesellschaft kündigt an, ab dem ersten Quartal 2027 mehr als 500 Schmalrumpfflugzeuge mit dem Satelliteninternet von SpaceX auszurüsten. Zum Einsatz kommen soll die Technik unter anderem in neuen Airbus A321XLR und A321neo.

Für Reisende mit MacBook oder iPad ist das vor allem deshalb interessant, weil Bord-WLAN bislang oft eher Geduldsprobe als produktiver Arbeitsplatz war. American Airlines spricht dagegen von Verbindungen, die Streaming, Online-Gaming, Videotelefonie und kollaborative Arbeitswerkzeuge unterstützen sollen.

Starlink nutzt Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn. Dadurch fallen die Signallaufzeiten in der Regel niedriger aus als bei klassischen geostationären Satelliten. Genau das ist im Flugzeug wichtig, wenn nicht nur Webseiten geladen, sondern auch Videoanrufe, Cloud-Dokumente oder Messenger stabil funktionieren sollen.

Start ab Anfang 2027

Die Umrüstung betrifft zunächst Inlandsflüge und kürzere internationale Strecken. American Airlines verweist darauf, dass Nutzer künftig keine Dokumente mehr vorsorglich vor dem Abflug herunterladen müssten und weniger mit Verzögerungen rechnen sollen. Ganz ohne Marketingüberschuss kommt die Ankündigung natürlich nicht aus: Die Airline spricht vom „schnellsten WLAN am Himmel“.

Mit einem Starlink Mini lässt sich bereits unterwegs gut arbeiten.

Messwerte anderer Starlink-Flüge deuten aber tatsächlich auf einen deutlichen Sprung hin. The Verge verweist auf Ookla-Daten, nach denen Starlink-Verbindungen im Flugzeug im Median auf rund 152 Mbit/s kamen. SES-gestützte Verbindungen lagen demnach bei rund 62 Mbit/s.

Internet wie zu Hause bleibt das Ziel

American Airlines reiht sich damit in eine wachsende Liste von Fluggesellschaften ein, die Starlink für besseres Bord-WLAN nutzen oder angekündigt haben.

Bei uns war Starlink zuletzt eher wegen steigender Preise für Satelliteninternet in Europa Thema. Im Flugzeug ist der Blick ein anderer: Hier geht es weniger um den Heimanschluss als um die Frage, ob Reisen mit Mac, iPad und iPhone endlich ohne Funkloch-Gefühl funktionieren. Bis American-Airlines-Passagiere davon profitieren, dauert es allerdings noch etwas.