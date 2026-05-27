Schneller surfen im Flugzeug
MacBook aufklappen, weiterarbeiten: Starlink kommt zu American Airlines
American Airlines will das WLAN an Bord deutlich verbessern und setzt dafür künftig auf Starlink. Die Fluggesellschaft kündigt an, ab dem ersten Quartal 2027 mehr als 500 Schmalrumpfflugzeuge mit dem Satelliteninternet von SpaceX auszurüsten. Zum Einsatz kommen soll die Technik unter anderem in neuen Airbus A321XLR und A321neo.
Für Reisende mit MacBook oder iPad ist das vor allem deshalb interessant, weil Bord-WLAN bislang oft eher Geduldsprobe als produktiver Arbeitsplatz war. American Airlines spricht dagegen von Verbindungen, die Streaming, Online-Gaming, Videotelefonie und kollaborative Arbeitswerkzeuge unterstützen sollen.
Starlink nutzt Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn. Dadurch fallen die Signallaufzeiten in der Regel niedriger aus als bei klassischen geostationären Satelliten. Genau das ist im Flugzeug wichtig, wenn nicht nur Webseiten geladen, sondern auch Videoanrufe, Cloud-Dokumente oder Messenger stabil funktionieren sollen.
Start ab Anfang 2027
Die Umrüstung betrifft zunächst Inlandsflüge und kürzere internationale Strecken. American Airlines verweist darauf, dass Nutzer künftig keine Dokumente mehr vorsorglich vor dem Abflug herunterladen müssten und weniger mit Verzögerungen rechnen sollen. Ganz ohne Marketingüberschuss kommt die Ankündigung natürlich nicht aus: Die Airline spricht vom „schnellsten WLAN am Himmel“.
Mit einem Starlink Mini lässt sich bereits unterwegs gut arbeiten.
Messwerte anderer Starlink-Flüge deuten aber tatsächlich auf einen deutlichen Sprung hin. The Verge verweist auf Ookla-Daten, nach denen Starlink-Verbindungen im Flugzeug im Median auf rund 152 Mbit/s kamen. SES-gestützte Verbindungen lagen demnach bei rund 62 Mbit/s.
Internet wie zu Hause bleibt das Ziel
American Airlines reiht sich damit in eine wachsende Liste von Fluggesellschaften ein, die Starlink für besseres Bord-WLAN nutzen oder angekündigt haben.
Bei uns war Starlink zuletzt eher wegen steigender Preise für Satelliteninternet in Europa Thema. Im Flugzeug ist der Blick ein anderer: Hier geht es weniger um den Heimanschluss als um die Frage, ob Reisen mit Mac, iPad und iPhone endlich ohne Funkloch-Gefühl funktionieren. Bis American-Airlines-Passagiere davon profitieren, dauert es allerdings noch etwas.
Starlink im Flugzeug – einfach MacBook aufklappen und weiterarbeiten. Währenddessen: deutsches Bord-WLAN lädt noch die Startseite.
Für uns relevanter ist, dass Baltic Air auch Starlink anbietet. Und tlw. sogar gratis.
Baltic ist Mitglied der Staralliance
Weshalb sollte LEO für Messanger und Cloud Dokumente so wichtig sein?
Oder einfach mal 5G ins Macbook rein..
5G im iPhone/iPad nativ ohne mit die diesem Hotspot Zeug rumhantieren zu müssen ist jeden Cent Aufpreis wert.
Ja der Hotspot ist besser geworden aber nativ 5G ist einfach nochmal so viel besser
5G im MacBook wär toll, aber du hast das heutige Thema verfehlt..
Geht ja auch so gut in 3000m Höhe….
Im Flugzeug?
Juchhu!
Endlich Videocalls im Flieger
Unbedingt brauchen wir auch da noch die Lärmbelästigung der Manager-Fraktion
Ob das die Toleranz für schreiende Babys erhöht?
Weil die brauchen zum Glück kein WLAN <3
Als Manager fühle ich mich gerade etwas diskriminiert, aber ja, ich will KEINE Anrufe im Flugzeug haben. Das nervt mich schon im Zug, wenn die alle telefonieren.
Jetzt noch das MacBook (Air) mit Funkmodul.
Habe es letztens bei airBaltic kostenlos nutzen können. Und wow! Das Internet ist schneller als zuhause. Absolut beeindruckend. Der Ping war auch sehr gut.
Leider begeben wir uns aktuell zunehmend in die Abhängigkeit eines Verrückten.
ich verstehe nicht, was Merz damit zu tun hat?