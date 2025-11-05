Xiaomi Smart Kettle 2 Pro: WLAN-Wasserkocher erstmals unter 50 Euro

Knapp ein Jahr nach seinem Verkaufsstart ist Xiaomis aktuelle Generation im Sortiment der smarten Wasserkocher, der Smart Kettle 2 Pro, nun erstmals für unter 50 Euro bei Amazon erhältlich. Damit liegt der Preis knapp 20 Prozent unter dem bisherigen Listenpreis von 60 Euro.

Temperatursteuerung und WLAN-Anbindung

Das Modell Smart Kettle 2 Pro gehört zur Produktlinie smarter Haushaltsgeräte von Xiaomi. Im Vergleich zum Vorgänger bietet es ein vergrößertes Fassungsvermögen von 1,7 Litern sowie eine WLAN-Anbindung zur Steuerung über die Xiaomi-Home-App.

Die Temperatureinstellung erfolgt in 1-Grad-Schritten im Bereich von 40 bis 90 Grad. Neben dem klassischen Kochvorgang unterstützt das Gerät verschiedene Warmhalteprogramme. Standardmäßig hält es Wasser für bis zu 12 Stunden auf der gewählten Temperatur. Über die App des Anbieters kann dieser Zeitraum auf bis zu 24 Stunden erweitert werden.

Die Bedienung ist sowohl per App als auch direkt am Gerät möglich. Ein Drehregler an der Basisstation erlaubt die manuelle Steuerung, während die App zusätzliche Funktionen wie Timer oder Temperaturvoreinstellungen bietet. Im Gegensatz zu den Vorgängern erfolgt die App-Anbindung nur noch über WLAN. Bluetooth wird beim Smart Kettle 2 Pro nicht mehr unterstützt.

Verarbeitung und Sicherheit

Im Inneren verwendet Xiaomi rostfreien, lebensmittelechten Edelstahl, sowohl für den Wasserbehälter als auch für Deckel und Ausguss. Das Außengehäuse ist doppellagig aufgebaut, sodass die Außenseite auch bei erhitztem Inhalt nur mäßig warm wird. Ein integriertes LED-Display zeigt die aktuelle Wassertemperatur in Echtzeit an. Sicherheitsfunktionen wie ein Trockenkochschutz und die automatische Abschaltung bei erreichter Temperatur sind ebenfalls vorhanden.

Der Smart Kettle 2 Pro ergänzt Xiaomis bestehende Modellreihe, zu der unter anderem der Smart Kettle sowie die günstigeren Modelle Electric Kettle 2 und Kettle 2 Lite zählen.