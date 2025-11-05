ifun.de — Apple News seit 2001. 45 062 Artikel

Seltenes Angebot, ein Jahr nach Markteinführung

Xiaomi Smart Kettle 2 Pro: WLAN-Wasserkocher erstmals unter 50 Euro
Knapp ein Jahr nach seinem Verkaufsstart ist Xiaomis aktuelle Generation im Sortiment der smarten Wasserkocher, der Smart Kettle 2 Pro, nun erstmals für unter 50 Euro bei Amazon erhältlich. Damit liegt der Preis knapp 20 Prozent unter dem bisherigen Listenpreis von 60 Euro.

Keep Warm

Temperatursteuerung und WLAN-Anbindung

Das Modell Smart Kettle 2 Pro gehört zur Produktlinie smarter Haushaltsgeräte von Xiaomi. Im Vergleich zum Vorgänger bietet es ein vergrößertes Fassungsvermögen von 1,7 Litern sowie eine WLAN-Anbindung zur Steuerung über die Xiaomi-Home-App.

Die Temperatureinstellung erfolgt in 1-Grad-Schritten im Bereich von 40 bis 90 Grad. Neben dem klassischen Kochvorgang unterstützt das Gerät verschiedene Warmhalteprogramme. Standardmäßig hält es Wasser für bis zu 12 Stunden auf der gewählten Temperatur. Über die App des Anbieters kann dieser Zeitraum auf bis zu 24 Stunden erweitert werden.

Xiaomi Wasserkocher Large 1 Pro

Die Bedienung ist sowohl per App als auch direkt am Gerät möglich. Ein Drehregler an der Basisstation erlaubt die manuelle Steuerung, während die App zusätzliche Funktionen wie Timer oder Temperaturvoreinstellungen bietet. Im Gegensatz zu den Vorgängern erfolgt die App-Anbindung nur noch über WLAN. Bluetooth wird beim Smart Kettle 2 Pro nicht mehr unterstützt.

Verarbeitung und Sicherheit

Im Inneren verwendet Xiaomi rostfreien, lebensmittelechten Edelstahl, sowohl für den Wasserbehälter als auch für Deckel und Ausguss. Das Außengehäuse ist doppellagig aufgebaut, sodass die Außenseite auch bei erhitztem Inhalt nur mäßig warm wird. Ein integriertes LED-Display zeigt die aktuelle Wassertemperatur in Echtzeit an. Sicherheitsfunktionen wie ein Trockenkochschutz und die automatische Abschaltung bei erreichter Temperatur sind ebenfalls vorhanden.

Xiaomi Wasserkocher Large 2 Pro

Der Smart Kettle 2 Pro ergänzt Xiaomis bestehende Modellreihe, zu der unter anderem der Smart Kettle sowie die günstigeren Modelle Electric Kettle 2 und Kettle 2 Lite zählen.

Produkthinweis
Xiaomi Smart Kettle 2 Pro – 1800W Power, 1 Grad C-Feinjustierung, LED-Display, App-Steuerung, Stylisch und Schnell 49,99 EUR 59,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.
05. Nov. 2025 um 10:35 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    48 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Es bleibt mir ein Rätsel warum die wasserkocher immer so wenig leistung haben.
    Da leben wir schon in 230V ländern und bekommen nur die leistung wie in den schwachen 110V ländern.

    • Ganz einfach. Weil man den so auch im Wohnmobil verwenden kann.
      Wir sollten generell nicht denken, dass unsere Meinung für die gesamte Menschheit gelten muss. So unterschiedlich wie wir Menschen, so unterschiedlich sind auch unsere Bedürfnisse.

      • Bei dem fall würd ich mich wundern warum man ein Wohnmobil mit Wlan router hat aber mit jämmerlichen inverter

      • Bei Landstrom haste 230V im Wohnmobil. Wer autark steht, hat 12V. Das kann man, wenn man Batteriekapazität im Überfluss hat, mit nem Wechselrichter einfach, aber sehr verlustbehaftet auf 230V bringen.
        Warum du nur auf 110V transformieren willst, und damit die meisten Geräte trotzdem ausschließt, erschließt sich mir nicht. Scheint eher eine Nische zu sein. Aber du hast sicherlich deine Gründe.

  • Es gibt Dinge auf dieser Welt, die meiner Meinung nach, kein Mensch braucht! Wer schüttet das Wasser denn dann ein? Die WLAN- Bedienung?

  • Gutes Gerät. Hab das seit 1 Jahr täglich im Einsatz. Sieht super aus und ist immer noch wie neu!

  • Cool, die starke wlan Sendeleistung reicht sogar für Wasser kochen. Deswegen niemals das Mobiltelefon ans Ohr halten, das grillt nur die Hinrwindungen ;)

  • Das ist genau so sinnvoll wie ein Toilettenpapier-Halter per WLAN – wer kauft denn bitte sowas ?!

  • Der Weise Konfuzius sagt: statte alle Geräte von der Klobrille bis zum Vibrator mit einer App Anbindung aus, damit der große Vorsitzende möglichst viele Daten bekommt. ;-)

  • WLan Wasserkocher, ich liebe diese Gimmicks. Am besten noch mit Abo und Cloud…

  • 1800watt. Dauert ja ewig bis die 1,7 Liter. Wasser kochen.
    Dauert bei unseren 3000Watt schon „lange“

  • Warum sollte ma Wasser über Stunden warmhalten? Verstehe ich nicht. Auch die WLAN-Anbindung halte ich persönlich für Quatsch. Der Temperaturregler ist dafür um so besser für Tee- und auch Filterkaffeetrinker.

    • Die Frage wollte ich auch direkt stellen. Was für einen Anwendungsfall habt ihr um Wasser 24 Stunden warm zu halten anstatt auf einen Knopf zu drücken und in einer Minute warmes Wasser zur Verfügung zu haben? Erscheint mir ähnlich wie den Motor meines Autos in der Garage einfach laufen zu lassen anstatt es zu starten wenn ich es benötige…

      • Ja, aber auch da würde ich aufgrund von Keimgefahr frisches Wasser verwenden wollen, welches ich mittels dem Temperaturregler zügig auf die benötigte, niedrige Temperatur erwärme

      • Ja, ohne WLAN fähige Wasserkocher können Milliarden von Müttern weltweit ihre Babys nicht ernähren.

      • Jeder Wasserkocher mit programmierbarer/wählbarer Temperatureinstellung sollte da den gleichen Zweck auch ohne Wlan erfüllen, oder? Zumal das Erhitzen des Wassers kaum länger dauert, als die Büchse mit dem Milchpulver und die Flasche aus dem Schrank zu nehmen.

        Aber naja, jeder Jeck ist anders und manche brauchen oder möchten so ein Gerät.

  • Dinge die man nicht braucht, aber Resourcen verbrauchen. Top!

  • Mit 100 Grad Warmhalte Funktion hätte ich es auch längst gekauft

  • Und mir würde eigentlich schon ein simpler Wasserkocher genügen, den ich immer auf der Station stehen lassen kann ohne, dass er eingeschaltet ist.

    • Gibt es doch massenweise, bzw jeder WK über 20EUR sollte so gebaut sein. Nimmt man ihn runter zum Eingießen des Wassers schaltet er sich ab und er schaltet sich NICHT automatisch wieder ein, wenn man ihn auf die Station stellt. Also eine Etage tiefer in meiner Küche steht genau so ein Teil. Magiiiiieeeee …… :)

  • Es ist immerhin einer der ganz wenigen Wasserkocher, die wirklich innen inkl. Deckel aus Edelstahl sind.

  • Kann man es jetzt aus der Ferne einschalten oder geht das immer noch nicht wegen angeblichen sicherheitsbedenken?

