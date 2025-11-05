Seltenes Angebot, ein Jahr nach Markteinführung
Xiaomi Smart Kettle 2 Pro: WLAN-Wasserkocher erstmals unter 50 Euro
Knapp ein Jahr nach seinem Verkaufsstart ist Xiaomis aktuelle Generation im Sortiment der smarten Wasserkocher, der Smart Kettle 2 Pro, nun erstmals für unter 50 Euro bei Amazon erhältlich. Damit liegt der Preis knapp 20 Prozent unter dem bisherigen Listenpreis von 60 Euro.
Temperatursteuerung und WLAN-Anbindung
Das Modell Smart Kettle 2 Pro gehört zur Produktlinie smarter Haushaltsgeräte von Xiaomi. Im Vergleich zum Vorgänger bietet es ein vergrößertes Fassungsvermögen von 1,7 Litern sowie eine WLAN-Anbindung zur Steuerung über die Xiaomi-Home-App.
Die Temperatureinstellung erfolgt in 1-Grad-Schritten im Bereich von 40 bis 90 Grad. Neben dem klassischen Kochvorgang unterstützt das Gerät verschiedene Warmhalteprogramme. Standardmäßig hält es Wasser für bis zu 12 Stunden auf der gewählten Temperatur. Über die App des Anbieters kann dieser Zeitraum auf bis zu 24 Stunden erweitert werden.
Die Bedienung ist sowohl per App als auch direkt am Gerät möglich. Ein Drehregler an der Basisstation erlaubt die manuelle Steuerung, während die App zusätzliche Funktionen wie Timer oder Temperaturvoreinstellungen bietet. Im Gegensatz zu den Vorgängern erfolgt die App-Anbindung nur noch über WLAN. Bluetooth wird beim Smart Kettle 2 Pro nicht mehr unterstützt.
Verarbeitung und Sicherheit
Im Inneren verwendet Xiaomi rostfreien, lebensmittelechten Edelstahl, sowohl für den Wasserbehälter als auch für Deckel und Ausguss. Das Außengehäuse ist doppellagig aufgebaut, sodass die Außenseite auch bei erhitztem Inhalt nur mäßig warm wird. Ein integriertes LED-Display zeigt die aktuelle Wassertemperatur in Echtzeit an. Sicherheitsfunktionen wie ein Trockenkochschutz und die automatische Abschaltung bei erreichter Temperatur sind ebenfalls vorhanden.
Der Smart Kettle 2 Pro ergänzt Xiaomis bestehende Modellreihe, zu der unter anderem der Smart Kettle sowie die günstigeren Modelle Electric Kettle 2 und Kettle 2 Lite zählen.
Es bleibt mir ein Rätsel warum die wasserkocher immer so wenig leistung haben.
Da leben wir schon in 230V ländern und bekommen nur die leistung wie in den schwachen 110V ländern.
Ganz einfach. Weil man den so auch im Wohnmobil verwenden kann.
Wir sollten generell nicht denken, dass unsere Meinung für die gesamte Menschheit gelten muss. So unterschiedlich wie wir Menschen, so unterschiedlich sind auch unsere Bedürfnisse.
Bei dem fall würd ich mich wundern warum man ein Wohnmobil mit Wlan router hat aber mit jämmerlichen inverter
Bei Landstrom haste 230V im Wohnmobil. Wer autark steht, hat 12V. Das kann man, wenn man Batteriekapazität im Überfluss hat, mit nem Wechselrichter einfach, aber sehr verlustbehaftet auf 230V bringen.
Warum du nur auf 110V transformieren willst, und damit die meisten Geräte trotzdem ausschließt, erschließt sich mir nicht. Scheint eher eine Nische zu sein. Aber du hast sicherlich deine Gründe.
immer noch nicht in schwarz :(
Dachte ich mir auch, leider ein Grund, dass Gerät nicht in Betracht zu ziehen.
Ernsthaft? Schwarz in der Küche finde ich furchtbar. Weiß oder gerne auch gelb oder rot gefallen mir besser.
Na ja, weis vergilbt halt relativ schnell und da sieht man das am deutlichsten.
Es gibt Dinge auf dieser Welt, die meiner Meinung nach, kein Mensch braucht! Wer schüttet das Wasser denn dann ein? Die WLAN- Bedienung?
Ja, für den einen ist es sicherlich Unsinnig, für den anderen kann es eine Hilfe sein. Wir sind Menschen und nicht alle gleich.
Einen Vorteil hat es , Hacker können dann den Wasserkocher permanent starten bis er durchbrennt . Machte echt Sinn .
Starten ist das Einzige, was (aus diesem Grund?) nicht geht. Zumindest in der alten Version kannst Du nur Warmhaltetemperatur, und Warmhaltedauer einstellen. Ein Start des Kochvorgangs ist da nur am Gerät selbst möglich
Natürlich. Sicherheitsfunktionen gibt es auch keine. Hacker können sogar darüber die Haustür öffnen!
Hat man über das Handy auch gesagt
Hauptsache WLan, APP oder Ki, die Buzzwords der Jahrhunderts und der Mist verkauft sich besser.
Eine einstellbare Temperatur am Wasserkocher ist ja praktisch für die Tee und Kaffeetrinker, aber WLan mit App entzieht sich mir der Sinnhaftigkeit.
Ich habe das Teil noch nicht aber finde die Wahl der Temp. schon praktisch. Für die Aquaristik brauche ich oftmals für Adsober zur Vorbereitung eine bestimmte Temperatur und nicht kochend heiß
Ich denke dein Teller (inkl. Rand) ist sehr klein
Schade, dass es nur bis 90 grad geht
Du willst dauerhaft Wasser über 90 grad Celsius halten?
Aus dem Text geht nicht hervor, dass es sich dabei um die Warmhaltetemperatur handelt. Ich war auch etwas verwirrt.
+1
Der Chinese kocht also auch nur (mit) Wasser ;-)
Gutes Gerät. Hab das seit 1 Jahr täglich im Einsatz. Sieht super aus und ist immer noch wie neu!
Kann ich absolut bestätigen!
Kann man die Temperatur auch auf z. B. 95 Grad stellen?
Cool, die starke wlan Sendeleistung reicht sogar für Wasser kochen. Deswegen niemals das Mobiltelefon ans Ohr halten, das grillt nur die Hinrwindungen ;)
Das ist genau so sinnvoll wie ein Toilettenpapier-Halter per WLAN – wer kauft denn bitte sowas ?!
Leute die weiter als bis zur Tapete denken können möchte ich meinen
Der Weise Konfuzius sagt: statte alle Geräte von der Klobrille bis zum Vibrator mit einer App Anbindung aus, damit der große Vorsitzende möglichst viele Daten bekommt. ;-)
WLan Wasserkocher, ich liebe diese Gimmicks. Am besten noch mit Abo und Cloud…
1800watt. Dauert ja ewig bis die 1,7 Liter. Wasser kochen.
Dauert bei unseren 3000Watt schon „lange“
Vlt mal entkalken?
Warum sollte ma Wasser über Stunden warmhalten? Verstehe ich nicht. Auch die WLAN-Anbindung halte ich persönlich für Quatsch. Der Temperaturregler ist dafür um so besser für Tee- und auch Filterkaffeetrinker.
Die Frage wollte ich auch direkt stellen. Was für einen Anwendungsfall habt ihr um Wasser 24 Stunden warm zu halten anstatt auf einen Knopf zu drücken und in einer Minute warmes Wasser zur Verfügung zu haben? Erscheint mir ähnlich wie den Motor meines Autos in der Garage einfach laufen zu lassen anstatt es zu starten wenn ich es benötige…
Ein Beispiel: Ein Baby welches Premilch benötigt
Ja, aber auch da würde ich aufgrund von Keimgefahr frisches Wasser verwenden wollen, welches ich mittels dem Temperaturregler zügig auf die benötigte, niedrige Temperatur erwärme
Ja, ohne WLAN fähige Wasserkocher können Milliarden von Müttern weltweit ihre Babys nicht ernähren.
Jeder Wasserkocher mit programmierbarer/wählbarer Temperatureinstellung sollte da den gleichen Zweck auch ohne Wlan erfüllen, oder? Zumal das Erhitzen des Wassers kaum länger dauert, als die Büchse mit dem Milchpulver und die Flasche aus dem Schrank zu nehmen.
Aber naja, jeder Jeck ist anders und manche brauchen oder möchten so ein Gerät.
Dinge die man nicht braucht, aber Resourcen verbrauchen. Top!
man = Du
Mit 100 Grad Warmhalte Funktion hätte ich es auch längst gekauft
Permanent kochendes Wasser? Dann muss da aber auch ein Wasserzulauf dran sein, denn so ein Liter kochendes Wasser ist doch recht schnell weg, wenn es kein geschlossenes System ist.
Somit die Frage: Wozu?
Gibt es von Philips
Und mir würde eigentlich schon ein simpler Wasserkocher genügen, den ich immer auf der Station stehen lassen kann ohne, dass er eingeschaltet ist.
Gibt es doch massenweise, bzw jeder WK über 20EUR sollte so gebaut sein. Nimmt man ihn runter zum Eingießen des Wassers schaltet er sich ab und er schaltet sich NICHT automatisch wieder ein, wenn man ihn auf die Station stellt. Also eine Etage tiefer in meiner Küche steht genau so ein Teil. Magiiiiieeeee …… :)
Warum?
Es ist immerhin einer der ganz wenigen Wasserkocher, die wirklich innen inkl. Deckel aus Edelstahl sind.
Kann man es jetzt aus der Ferne einschalten oder geht das immer noch nicht wegen angeblichen sicherheitsbedenken?