„Stand“ erinnert an Positionswechsel am Stehschreibtisch

Stand ist eine Mac-Anwendung, die sich vor allem an Besitzer von Stehschreibtischen richtet. Die App will dabei unterstützen, bei längeren Arbeitssitzungen den regelmäßigen Positionswechsel nicht zu vergessen. In Form eines Timers erinnert euch „Stand“ daran, wenn es mal wieder Zeit ist, aufzustehen oder sofern man gerade steht, wieder eine Weile im Sitzen zu arbeiten.

Lasst euch von der hohen Versionsnummer der App nicht täuschen, die Anwendung ist erst seit Dezember verfügbar, wird vom Entwickler aber regelmäßig aktualisiert. Mit dem eben erst veröffentlichten Update auf Version 3.2 werden kleinere Probleme behoben und allgemeine Verbesserungen, vor allem auch in optischer Hinsicht, umgesetzt.

Während der Benutzung erscheint „Stand“ als kleine Menüleisten-App und bietet so schnellen und direkten Zugriff auf eine Pause- oder Neustartfunktion des Timers sowie dessen aktuellen Status. Die grundlegenden Einstellungen nimmt man im Hauptfenster der Anwendung vor. Hier kann man dann auch grundsätzlich festlegen, wie lange die Intervalle für das Arbeiten im Stehen und im Sitzen jeweils dauern sollen.

Erinnerungen und Fitness-Tipps

„Stand“ beschränkt sich allerdings nicht nur auf die regelmäßigen Erinnerungen bezüglich des Wechsels der Arbeitsposition, sondern will auch dazu animieren, die Pausen beim Wechsel mit kleinen Fitnessübungen anzureichern. Tipps hierfür werden im Hauptfenster der Anwendung angezeigt, dort findet man Aufgaben wie das Balancieren auf einem Bein für 15 Sekunden oder eine vorgegebene Anzahl von Liegestützen oder Kniebeugen zu machen.

Wer sich für Statistiken begeistern kann, erhält über das Hauptfenster der App auch Zugriff auf seinen Arbeitsverlauf und die während dieser Zeit verbrachten Stand- oder Sitzzeiten.

„Stand“ lässt sich kostenlos laden. Außerhalb der EU wird die Anwendung direkt im Mac App Store zu angeboten, hierzulande ist der Download der identischen Version über das Entwicklerportal GitHub möglich. Mit dem Maidesite T2 Pro Max haben wir dazu passend erst kürzlich einen soliden Stehschreibtisch vorgestellt.