Maidesite T2 Pro Max: Besonders robustes elektrisches Tischgestell

Der Anbieter Maidesite hat mit dem T2 Pro Max einen neuen, höhenverstellbaren Schreibtisch im Programm, bei dem es sich um eine überarbeitete und leistungsfähige Variante von seinem bisherigem Flaggschiffmodell T2 Pro Plus handelt. Die maximale Traglast liegt hier jetzt bei 180 Kilogramm und das Gestell lässt sich wesentlich schneller zusammenbauen.

Bei der Montage des neuen Modells setzt Maidesite auf eine Art Klicksystem. So müssen die beiden Tischfüße nicht mehr mit dem Gestell für die Platte verschraubt werden, stattdessen sorgen federgelagerte Metallhaken für zuverlässigen Halt.

Unterm Strich spart man durch diese Art der Befestigung beim Aufbau deutlich Zeit, es müssen lediglich noch die Füße und die Auflage für die Tischplatte geschraubt werden. Die Qualität des Gestells tut dies keinen Abbruch, der Maidesite T2 Pro Max steht auf seinen massiven Füßen absolut solide und sicher.

Lässt sich auch mit eigenen Platten verwenden

Der T2 Pro Plus unterstützt Tischplatten mit einer Breite zwischen 60 und 100 cm sowie einer Länge zwischen 110 und 220 cm. Wie auch bei allen anderen Schreibtischen von Maidesite, hat man die Möglichkeit, hier eigene Platten zu verwenden, entsprechende Holzschrauben sind auch im Lieferumfang enthalten. Man hat es deutlich leichter, wenn man auch eine Tischplatte von Maidesite selbst verwendet, hier sind bereits Gewinde passend vorbereitet und die Platte lässt sich mithilfe von Inbus-Schrauben montieren.

Maidesite bietet sein neues Schreibtischmodell in den Farben Schwarz, Grau und Weiß an, die passenden Tischplatten sind wie üblich ebenfalls in verschiedenen Farben als passendes Zubehör erhältlich.

Auch beim neuen T2 Pro Plus arbeiten zwei Elektromotoren in den beiden Tischbeinen synchron. Der Hersteller hat die Tischbeine hier aber im Vergleich zum kleinen Bruder umgekehrt: Der wuchtigere äußere Teil ist jetzt unten und lässt die beiden dünneren innenliegenden Elemente nach oben hinaus fahren, was uns optisch deutlich besser gefällt. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 40 mm/s und der verstellbare Wohnbereich liegt zwischen 65 und 135 cm, was den Schreibtisch auch für groß gewachsene Menschen interessant macht.

Bedienfeld moderner aber mit weniger Optionen

Mit seinem neuesten Schreibtischmodell liefert Maidesite ein überarbeitetes Bedienfeld, dass mit weniger und dafür größeren Tasten ausgestattet moderner wirkt, aber nur noch zwei fest programmierte Höheneinstellungen zulässt. Hier hat uns das dezentere schwarze Panel besser gefallen, aber der gleichen ist ja immer auch Geschmackssache. Die Tasten des neuen Panels sind beleuchtet, das Licht wird gemeinsam mit der Höhenanzeige aktiviert, sobald man eine der Tasten drückt.

Wer mag, die Lichtfarbe über die Einstellungen des Bedienfeld verstellen oder auch deaktivieren. Etwas versteckt, lässt sich über die Einstellung des Bedienfeld auch eine Sitz-Steh-Erinnerung aktivieren. Der Schreibtisch kann hier nach gewissen Zeitabständen durch eine Vibration und einen Lichteffekt daran erinnern, dass man seine Arbeitsposition abwechseln soll.

Ausführlich werden die in diesem Zusammenhang verfügbaren Optionen und auch der Zusammenbau in der Bedienungsanleitung des Herstellers beschrieben, die ihr hier als PDF laden könnt, falls ihr euch vorab etwas genauer informieren wollt.

Aktionspreis bietet sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Bei der Suche nach einen elektrischen Schreibtisch sollte man in jedem Fall nicht nur auf den Preis, sondern auch auf Angaben wie maximale Höhe und vor allem das Tragegewicht achten. Der Maidesite T2 Pro Max bietet, wenn man dies berücksichtigt, momentan ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, so wird das Tischgestell inklusive Versand beim Hersteller direkt derzeit für 399,99 Euro angeboten. Im Rahmen einer Bonusaktion bekommt man für einen Cent mehr sogar noch eine Kabelführung dazu.