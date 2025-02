Apple ist neuer Trikotsponsor der amerikanischen Fußball-Liga

Apple intensiviert sein Sponsoring im Sportbereich. In der kommenden Saison werden alle Teams der amerikanischen Major League Soccer (MLS) ein Apple-TV-Logo am linken Trikotärmel tragen.

Die amerikanische Fußballliga MLS ist mit der hiesigen Bundesliga vergleichbar und feiert in diesem Jahr ihr 30j-ähriges Bestehen. Apple nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, sein Engagement als Werbepartner der Liga auszuweiten. In der Folge werden alle 30 Ligateams die komplette Saison mit dem Apple-Logo am Ärmel bestreiten. Apple ist bereits im dritten Jahr Werbe- und Übertragungspartner des Turniers.

Apple betont, dass die Werbeaufnäher jeweils speziell für die einzelnen Teams angefertigt sind und deren Vereinswappen, die Vereinsfarben und sonstige Merkmale ihrer visueller Identität berücksichtigen.

Vorzeigespieler der MLS dürfte auch in diesem Jahr wieder Lionel Messi sein. Der Ausnahmespieler wird sich am 28. Februar mit dem Apple-Music-DJ und -Moderator Zane Lowe zusammensetzen, um in einem exklusiven und ausführlichen Interview Fragen bezüglich seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu beantworten. Das Interview wird über Apple Music, auf YouTube und auch im Rahmen eines MLS-Abos in der Apple-TV-App zu sehen sein.

Alle Spiele im MLS Season Pass

Apple überträgt sämtliche Spiele der amerikanischen Fußballliga live über die Apple-TV-App. Das hierfür benötigte Abonnement nennt sich MLS Season Pass und ist unabhängig von Apple TV+ zum Preis von 14,99 Euro im Monat oder 99 Euro für die komplette Saison erhältlich. Nutzer, die Apples Videodienst Apple TV+ abonnieren, bekommen das MLS-Abo leicht vergünstigt für 12,99 Euro pro Monat oder 79 Euro im Jahr.

Die neue Saison der Major League Soccer startet an diesem Samstag, dem 22. Februar. Für europäische Zuschauer kommen die Ausstrahlungszeiten der Live-Begegnungen allerdings ziemlich ungelegen – zumindest, wenn man die meist erst nach Mitternacht beginnenden Spiele live sehen will. Allerdings kann man sich alle Spiele auch zeitversetzt zu beliebigen Uhrzeiten ansehen.