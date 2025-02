Amazon startet Lebensmittellieferungen mit Knuspr und Tegut

Amazon bietet jetzt eine Alternative für seinen in der vergangenen Jahr eingestellten Lieferdienst „Amazon Fresh“ an. Kunden des Online-Händlers haben jetzt die Möglichkeit, auf Lebensmittellieferungen der neuen Amazon-Partner Knuspr und Tegut zuzugreifen. Beide Unternehmen sind jetzt mit eigenen Shop-Seiten in den Auftritt von Amazon Deutschland eingebunden.

Die beiden Anbieter haben sowohl Produkte ihrer Eigenmarken als auch Artikel von anderen Marken im Programm. Das Angebot erstreckt sich von frischen, auch gefrorenen oder gekühlten Lebensmitteln bis hin zu Drogerie- und Haushaltsartikeln.

Amazon wirbt zwar damit, dass die Lebensmittellieferungen über Knuspr und Tegut jetzt für alle seine Kunden verfügbar sind, allerdings gelten hier wie bei anderen Angeboten in diesem Segment die üblichen regionalen Einschränkungen. Konkret lassen sich die neuen Lieferdienstoptionen nur in ausgewählten deutschen Städten nutzen.

In zahlreichen deutschen Regionen und Städten

In seiner Ankündigung spricht Amazon davon, dass die Option in vielen deutschen Städten verfügbar ist, darunter auch München, Berlin, Frankfurt oder Würzburg. Konkret kann man die Verfügbarkeit abfragen, indem man entweder die Shop-Seiten der beiden Anbieter direkt aufruft oder seine Postleitzahl auf dieser Prüfseite von Amazon eingibt: amazon.de/lebensmittelundmehr.

Beachtet, dass bei einer Lebensmittelbestellung über Knuspr oder Tegut Liefergebühren anfallen, solange man kein Prime-Abonnent ist. Die konkreten Preise lassen sich hier für Tegut und hier für Knuspr abrufen. Allerdings erhalten zum Start des Angebots Amazon-Kunden, die derzeit kein Prime-Mitglied sind, unterschiedliche Einführungsrabatte. Bei Tegut gibt es 10-Euro-Gutscheine für Bestellungen ab 90 Euro und bei Knuspr eine Gratis-Lieferung.

Auch mit einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft fallen die Liefergebühren bei Lebensmittelbestellungen nicht komplett weg. So muss man beispielsweise bei Tegut für mindestens 80 Euro einkaufen, um auch nach der Einführungsphase vom kostenlosen Versand zu profitieren.