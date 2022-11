Bei GigaTV, RTL+ und Zattoo: Neue Streaming-Funktionen starten

Die bislang vor allem auf TV-Inhalte fokussierte Marke RTL+ hat ihre erst im August ausgegebene RTL+ Musik-App überarbeitet und treibt damit den multimedialen Charakter des eigenen Angebotes voran. So bietet die RTL+ Musik-App fortan auch den Zugriff auf Podcasts und deren Verwaltung an.

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo baut seine Verfügbarkeit am Markt aus und bietet nun auch eine native Anwendung für Smart-TVs der beiden Anbieter Hisense und Loewe an. Mit dem Ausbau der App-Verfügbarkeit für das soegannte VIDAA Betriebssystem schließt Zattoo nach eigenen Angaben nun eine der letzten relevanten Lücken auf dem deutschen Markt.

Insert

You are going to send email to