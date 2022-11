Meross startet mit Matter: Erste Steckdosen lassen sich vorbestellen

Zurück zu der aktuellen Meross-Ankündigung. Die neue Schaltsteckdose wird im Doppelpack zum Einführungspreis von 25 Dollar und damit zu einem vernünftigen Preis angeboten, was nicht zuletzt auch damit zusammenhängen dürfte, dass sich Meross hier die Lizenzierung beispielsweise für Apple Home spart und stattdessen darauf setzt, dass man die Steckdose über Matter an Systeme wie HomeKit anbindet. Detailliert lässt sich hierüber berichten, wenn die ersten Produkte dann tatsächlich verfügbar sind und Matter auch von HomeKit-Seite her tatsächlich unterstützt wird. Bislang waren hier durch die Bank lediglich Ankündigungen zu hören, praktische Erfahrungswerte sollten wir allerdings noch in diesem Jahr nachreichen können.

Insert

You are going to send email to