Dock-Alternative Stage Manager: Seit 16 Jahren bei Apple in der Schublade

Auch sei das damals mit „Shrinkydink“ betreute Team heute mit Stage Manager befasst. Die Funktion habe sich im Laufe der Zeit natürlich ein ganzes Stück weiter entwickelt und zeige sich insbesondere optisch deutlich besser integriert. Damit verbunden hat Apple in der neuen Variante auch die ursprünglich am rechten Bildschirmrand noch vorhandene Fensterübersicht gestrichen.

Cricket hat in seinem Blog-Beitrag erzählt, wie bei Apple während der Umstellung auf Intel-Prozessoren im Jahr 2006 eine intern als „Shrinkydink“ oder auch „Always-on Exposé“ bezeichnete Funktion entwickelt wurde, die das bisherige Konzept zur Verwaltung von Apps und Fenstern grundlegend über den Haufen warf und Systemfunktionen wie das Dock oder Exposé quasi überflüssig machte. Ein Blick auf den in diesem Zusammenhang veröffentlichten Screenshot (oben) zeigt zumindest optisch eine nicht bestreitbare Verwandtschaft mit dem neuen Stage Manager (unten).

Ein unter dem Namen „Cricket“ bekannter, auch 20 Jahre bei Apple beschäftigter IT-Fachmann hat in seinem Blog Tech Reflect diesbezüglich aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Tatsache, dass sich der vor dem Wochenende erschienene Artikel mit dem Titel „ Rising from the Ashes: Stage Manager “ mittlerweile nur noch über das Internet-Archiv nachlesen lässt und im Original vom Autor entfernt wurde legt nahe, dass Apple mit dieser Enthüllung nicht einverstanden war.

Apple bewirbt den für macOS Ventura und iPadOS 16 angekündigten „Stage Manager“ als eine neue Möglichkeit zum Multitasking und damit verbunden der produktiveren Arbeit auf den entsprechenden Geräten. Die Funktion soll geöffnete Apps und Fenster automatisch organisieren, um auf diese Weise eine bessere Übersicht ermöglichen und damit verbunden ein konzentriertes Arbeiten gewährleisten. Was bislang nur wenige Apple-Mitarbeiter wussten: Stage Manager wurde in seinen Grundzügen bereits vor 16 Jahren bei Apple entwickelt.

