Einzel-, Duo- und Family-Tarif spürbar teurer
Spotify Preiserhöhung 2025: Das sind die neuen Premium-Tarife
Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat die uns die neuen Preise für seine Premium-Abonnements vorgelegt. Die Anpassung betrifft alle Tarifstufen und folgt auf eine bereits Anfang August angekündigte weltweite Preisrunde. Im deutschen Markt steigen die monatlichen Kosten für das „Premium Individual“-Abo von 10,99 Euro auf 12,99 Euro. Bestandskunden können auf neue Basic-Tarife ausweichen.
Das „Duo“-Angebot für zwei Personen kostet künftig 17,99 Euro statt 14,99 Euro, während der „Family“-Tarif für bis zu sechs Personen auf 21,99 Euro ansteigt – bislang lag dieser bei 17,99 Euro. Auch der vergünstigte Studententarif wird um einen Euro auf 6,99 Euro pro Monat erhöht.
Die neuen Spotify-Preise | Stand: 14.08.2025
- Individual: 12,99 € statt 10,99 €
- Duo: 17,99 € statt 14,99 €
- Family: 21,99 € statt 17,99 €
- Student: 6,99 € statt 5,99 €
Neben den Preisänderungen bleiben die bekannten Premium-Funktionen erhalten. Dazu zählen das werbefreie Musikhören, der Offline-Zugriff, die freie Titelwahl und eine hohe Audioqualität. Premium-Abonnenten erhalten zudem 12 Stunden monatlichen Zugriff auf den integrierten Hörbuchkatalog – allerdings nur auf dem Hauptkonto.
Kulanzfrist bei Zustimmung, Kündigung bei Ablehnung
Bestehende Abonnenten sollen per E-Mail über die anstehenden Änderungen informiert werden. Wer den neuen Preisen zustimmt, erhält eine Übergangsfrist: Erst drei Monate nach der Zustimmung wird der höhere Betrag fällig.
Spotify behält sich vor, Abos zu kündigen, wenn der neuen Preisstruktur nicht rechtzeitig zugestimmt wird. In diesen Fällen erfolgt eine automatische Umstellung auf den kostenlosen, werbefinanzierten Dienst nach Ablauf der Kündigungsfrist.
Weltweite Anpassung mit schrittweiser Umsetzung
Spotify erklärt die Maßnahme als Teil einer globalen Strategie zur langfristigen Finanzierung des Angebots. Die Umsetzung erfolgt regional gestaffelt. In Deutschland gelten die neuen Preise ab sofort für Neuabschlüsse. Für Bestandskunden greift die Erhöhung je nach Reaktionszeitpunkt auf die Benachrichtigung.
Schrott
Über 20% beim Family Tarif?! Alter Schwede….
Oder 67 Cent pro Nutzer, wenn man das Kontingent ausnutzt und damit die pro Nutzer geringste absolute Preiserhöhung.
So kann man sich auch alles schön reden.
Aber sind wir mal ehrlich: wenn jemand alleine für Spotify zahlt, wird der Account viel genutzt. Aber niemand hat eine Family, bei der alle sechs Personen richtig viel hören. Meistens sind nur vier oder fünf Personen in der Familie, vielleicht auch nur drei, und davon hat nur eine Person richtig viel, die andern nur so ein bisschen.
Und der wichtigste Maßstab ist eben immer die Konkurrenz, die aktuell deutlich günstiger ist.
Hab das letzte Mal lange durchgehalten und wurde dann gekündigt..
Puh, das muss ich erstmal verdauen. Da kann man nur hoffen, dass selbstverständlich der Großteil davon an die ganzen Künstler geht *hust*.
Wie sieht es mit den Spotify Gutscheinkarten 99€ für 12 Monate. Wird es dort auch Änderungen geben. Dann kann man jetzt noch vorsorgen.
Kostet schon überall (?) 110 €
Und das obwohl der Euro so stark wie selten im Vergleich zum USD ist. Preise kennen leider nur eine Richtung.
Spotify ist kein US-Unternehmen.
Junge der Family Preis ist doch einfach nur noch krank!
Ist ja kein Problem, wenn wir dafür AirPlay 2, HomePod-Support, mehr als 32kbit/s auf der Apple Watch-App und eine vernünftige Apple TV-App bekommen die öfter als einmal alle zehn Jahre ein Update bekommt, z.B. mit Ambient Mode. Das wird sicher alles genau gleichzeitig mit der Preiserhöhung kommen. Ganz bestimmt. Wieso sollte man auch immer die Preise erhöhen und keinen Mehrwert bieten? Richtig?
Mal eben eine Preiserhöhung um 22% beim Family Tarif, muss man sich auch mal erlauben können nachdem man wie viele Male in den letzten Jahren erhöht hat?
Leider gibt es ja keine gescheite Alternative….
Apple Music.
Qobuz, Tidal,
Unfassbar. Ausgerechnet Spotify. Der Anbieter, der in Deutschland alle KI- Funktionen zurückhält. Außerdem weiterhin kein AirPlay 2 , keine HomePod Integration und kein Verlustfreies Audio.
Einfach zu Apple Music wechseln.
Damit wird der Familientarif runter auf Duo gestuft. Lohnt sich nicht für das bisschen, was das Kind so hört.
Lang lebe Vinyl. Jeden Monat eine Platte… streaming nur im Auto. Und wenn die Preise weiter so steigen bald mit dem Plattenspieler auf dem Schoss meiner Frau ;-)
Ist nur eine Frage der Zeit wann Apple nachzieht.
Mein Beileid an die die nicht bei Apple Music sind.
Musik muss plattformunabhängig funktionieren, sonst unterwirft man sich doch dem Angebotsdiktat eines Systemanbieters. Wie man das freiwillig mitmachen kann, verstehe ich nicht ganz
Ok, dann wird eben wieder die Piratenflagge gehisst.
Macht auch keinen wirklichen unterschied, bei der miesen Ausschüttung spotifys.
Wie man das unrechtmässige nutzen von kulturgut rechtfertigen kann, obwohl spotify und co. viel teurer sein müssten, gemessen daran, was da alles im Regal steht…
Allenfalls zynisch, etwas premium zu nennen und kein hi-res/lossless Audio anzubieten…
Für die Klangqualität zu teuer, bei doch schlechter Ausschüttung an diejenigen, die spotify erst zu etwas nutzbarem machen.
Ohne Musik greifte deren Empfehlungsalgo wie ein zahnloses Gebiss ins leere.
Qobuz und Tidal sind klanglich jedenfalls haushoch überlegen und geradezu günstig, wenn man spotifys Preise und Klangqualität in Relation setzt.