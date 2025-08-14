Spotify Preiserhöhung 2025: Das sind die neuen Premium-Tarife

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat die uns die neuen Preise für seine Premium-Abonnements vorgelegt. Die Anpassung betrifft alle Tarifstufen und folgt auf eine bereits Anfang August angekündigte weltweite Preisrunde. Im deutschen Markt steigen die monatlichen Kosten für das „Premium Individual“-Abo von 10,99 Euro auf 12,99 Euro. Bestandskunden können auf neue Basic-Tarife ausweichen.

Das „Duo“-Angebot für zwei Personen kostet künftig 17,99 Euro statt 14,99 Euro, während der „Family“-Tarif für bis zu sechs Personen auf 21,99 Euro ansteigt – bislang lag dieser bei 17,99 Euro. Auch der vergünstigte Studententarif wird um einen Euro auf 6,99 Euro pro Monat erhöht.

Die neuen Spotify-Preise | Stand: 14.08.2025

Individual: 12,99 € statt 10,99 €

12,99 € statt 10,99 € Duo: 17,99 € statt 14,99 €

17,99 € statt 14,99 € Family: 21,99 € statt 17,99 €

21,99 € statt 17,99 € Student: 6,99 € statt 5,99 €

Neben den Preisänderungen bleiben die bekannten Premium-Funktionen erhalten. Dazu zählen das werbefreie Musikhören, der Offline-Zugriff, die freie Titelwahl und eine hohe Audioqualität. Premium-Abonnenten erhalten zudem 12 Stunden monatlichen Zugriff auf den integrierten Hörbuchkatalog – allerdings nur auf dem Hauptkonto.

Kulanzfrist bei Zustimmung, Kündigung bei Ablehnung

Bestehende Abonnenten sollen per E-Mail über die anstehenden Änderungen informiert werden. Wer den neuen Preisen zustimmt, erhält eine Übergangsfrist: Erst drei Monate nach der Zustimmung wird der höhere Betrag fällig.

Spotify behält sich vor, Abos zu kündigen, wenn der neuen Preisstruktur nicht rechtzeitig zugestimmt wird. In diesen Fällen erfolgt eine automatische Umstellung auf den kostenlosen, werbefinanzierten Dienst nach Ablauf der Kündigungsfrist.

Weltweite Anpassung mit schrittweiser Umsetzung

Spotify erklärt die Maßnahme als Teil einer globalen Strategie zur langfristigen Finanzierung des Angebots. Die Umsetzung erfolgt regional gestaffelt. In Deutschland gelten die neuen Preise ab sofort für Neuabschlüsse. Für Bestandskunden greift die Erhöhung je nach Reaktionszeitpunkt auf die Benachrichtigung.