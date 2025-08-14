Hue Bridge Pro V3: Philips zeigt neue WLAN-Steuerzentrale

Philips Hue bereitet eine neue Version seiner Steuerzentrale für die smarten Beleuchtungslösungen im hauseigenen Sortiment vor. Die Hue Bridge Pro V3 wurde kurzzeitig auf einer offiziellen Produktvorschauseite gezeigt und dort vom Hueblog Smartlights.de gesichtet. Laut den dortigen Angaben soll die neue Bridge deutlich leistungsfähiger sein als die bisher erhältlichen Modelle.

Geplant ist die Unterstützung von bis zu 150 Leuchtmitteln und 50 Zubehörkomponenten, darunter Schalter und Sensoren. Auch die Zahl möglicher Lichtszenen soll sich auf 500 erhöhen. Erstmals lässt sich die neue Bridge offenbar auch über WLAN in das Heimnetzwerk einbinden. Zusätzlich bleibt die kabelgebundene Ethernet-Verbindung als Option bestehen.

Für die Stromversorgung kommt künftig ein USB-C-Anschluss zum Einsatz. Die Bridge selbst erscheint in einem dunklen Gehäuse und fällt mit etwas größerer Grundfläche auf, während die Höhe identisch zum Vorgänger bleiben soll.

MotionAware und verbesserte Hardware

Im Inneren der Bridge arbeitet ein neuer Prozessor, der mit 1,7 GHz getaktet ist und auf 8 GB Arbeitsspeicher zugreift. Damit soll die Bridge im Vergleich zum aktuellen Modell eine deutlich höhere Reaktionsgeschwindigkeit bieten.

Neu ist zudem die Funktion „MotionAware“, die exklusiv der Hue Bridge Pro vorbehalten sein soll. Durch die Kombination mehrerer Leuchten im gleichen Raum könne erkannt werden, ob sich Personen darin aufhalten. Auf Basis dieser Information ließen sich die Lichter automatisch aktivieren, ganz ohne zusätzliche Bewegungsmelder. Voraussetzung dafür ist der gleichzeitige Einsatz von mindestens drei kompatiblen Leuchten im Raum. Beim Wettbewerber Wiz heißt diese Technik SpaceSense.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum oder Preis wurde bislang nicht kommuniziert. Die kurzfristige Sichtbarkeit auf der offiziellen Philips-Hue-Website deutet jedoch auf eine baldige Markteinführung hin.