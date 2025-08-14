ifun.de — Apple News seit 2001. 44 251 Artikel

Mehr Kapazität, schnelleres System, integriertes WLAN

Hue Bridge Pro V3: Philips zeigt neue WLAN-Steuerzentrale
Artikel auf Mastodon teilen.
19 Kommentare 19

Philips Hue bereitet eine neue Version seiner Steuerzentrale für die smarten Beleuchtungslösungen im hauseigenen Sortiment vor. Die Hue Bridge Pro V3 wurde kurzzeitig auf einer offiziellen Produktvorschauseite gezeigt und dort vom Hueblog Smartlights.de gesichtet. Laut den dortigen Angaben soll die neue Bridge deutlich leistungsfähiger sein als die bisher erhältlichen Modelle.

Hue Bridge Pro

Geplant ist die Unterstützung von bis zu 150 Leuchtmitteln und 50 Zubehörkomponenten, darunter Schalter und Sensoren. Auch die Zahl möglicher Lichtszenen soll sich auf 500 erhöhen. Erstmals lässt sich die neue Bridge offenbar auch über WLAN in das Heimnetzwerk einbinden. Zusätzlich bleibt die kabelgebundene Ethernet-Verbindung als Option bestehen.

Für die Stromversorgung kommt künftig ein USB-C-Anschluss zum Einsatz. Die Bridge selbst erscheint in einem dunklen Gehäuse und fällt mit etwas größerer Grundfläche auf, während die Höhe identisch zum Vorgänger bleiben soll.

Hue Bridge Reddit

MotionAware und verbesserte Hardware

Im Inneren der Bridge arbeitet ein neuer Prozessor, der mit 1,7 GHz getaktet ist und auf 8 GB Arbeitsspeicher zugreift. Damit soll die Bridge im Vergleich zum aktuellen Modell eine deutlich höhere Reaktionsgeschwindigkeit bieten.

Philips Hue Bridge Pro V3 Plugs

Neu ist zudem die Funktion „MotionAware“, die exklusiv der Hue Bridge Pro vorbehalten sein soll. Durch die Kombination mehrerer Leuchten im gleichen Raum könne erkannt werden, ob sich Personen darin aufhalten. Auf Basis dieser Information ließen sich die Lichter automatisch aktivieren, ganz ohne zusätzliche Bewegungsmelder. Voraussetzung dafür ist der gleichzeitige Einsatz von mindestens drei kompatiblen Leuchten im Raum. Beim Wettbewerber Wiz heißt diese Technik SpaceSense.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum oder Preis wurde bislang nicht kommuniziert. Die kurzfristige Sichtbarkeit auf der offiziellen Philips-Hue-Website deutet jedoch auf eine baldige Markteinführung hin.
14. Aug. 2025 um 13:52 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.251 weitere hätten wir noch.
    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • MotionAware ist für mich da das einzig interessante.

    Auch die jetzige Bridge kann deutlich mehr als angegeben (2,5x) und die Reaktionszeit ist im ms-Bereich.

  • Hauptsache Matter Support wie die jetzige. Der Rest ist Bumms.

  • Netter Versuch neue Geräte zu verkaufen. Dann lieber Homeassistant.

  • Bekommt Hue damit endlich eine Backup Funktion um zu migrieren?

    Oder bleibt man weiterhin im kurzen Hemd zurück, wenn die Hardware stirbt?

    Nur dann im hochpreisigen Pro-Kein-Backup-Kein-Mitleid Hemd?

  • Wie hoch ist dann bei der Leistung wohl der Stromverbrauch? Beziehungsweise wie viel höher ist der zur alten Variante?
    Wenn ich an meine Tasmota Stecker denke, dann ist mit dem Wechsel auf den ESP 32 und Matter der Stromverbrauch mehr als verdoppelt.

  • chicken charlie

    Hat ja eine Weile gedauert. Können mehrere Boxen eingebunden werden, etwa für mehrstöckige Häuser?

  • Wie funktioniert das mit dem erkennen der Person? Da braucht man dann schon spezifische Leuchten, die in der Lage dazu sind, weil normale Hue Leuchtmittel haben dazu ja keinerlei Sensorik

  • Super, kommt genau zur richtigen Zeit. Bei aktuell 60 Leuchten und 10 Schaltern fürchte ich jedesmal beim Hinzufügen einer neuen Leuchte dass meine Bridge die weiße Flagge schwenkt. Kürzere Reaktionszeit und Backup sind ebenfalls nett

  • 3 Bridges im Einsatz. Dann hoffe ich mal, dass ich mit einer neuen Bridge alle 3 ersetzen kann.

  • Warum nur in schwarz, hoffe die wird es auch in weiß geben

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44251 Artikel in den vergangenen 8696 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven