Mehr Kapazität, schnelleres System, integriertes WLAN
Hue Bridge Pro V3: Philips zeigt neue WLAN-Steuerzentrale
Philips Hue bereitet eine neue Version seiner Steuerzentrale für die smarten Beleuchtungslösungen im hauseigenen Sortiment vor. Die Hue Bridge Pro V3 wurde kurzzeitig auf einer offiziellen Produktvorschauseite gezeigt und dort vom Hueblog Smartlights.de gesichtet. Laut den dortigen Angaben soll die neue Bridge deutlich leistungsfähiger sein als die bisher erhältlichen Modelle.
Geplant ist die Unterstützung von bis zu 150 Leuchtmitteln und 50 Zubehörkomponenten, darunter Schalter und Sensoren. Auch die Zahl möglicher Lichtszenen soll sich auf 500 erhöhen. Erstmals lässt sich die neue Bridge offenbar auch über WLAN in das Heimnetzwerk einbinden. Zusätzlich bleibt die kabelgebundene Ethernet-Verbindung als Option bestehen.
Für die Stromversorgung kommt künftig ein USB-C-Anschluss zum Einsatz. Die Bridge selbst erscheint in einem dunklen Gehäuse und fällt mit etwas größerer Grundfläche auf, während die Höhe identisch zum Vorgänger bleiben soll.
MotionAware und verbesserte Hardware
Im Inneren der Bridge arbeitet ein neuer Prozessor, der mit 1,7 GHz getaktet ist und auf 8 GB Arbeitsspeicher zugreift. Damit soll die Bridge im Vergleich zum aktuellen Modell eine deutlich höhere Reaktionsgeschwindigkeit bieten.
Neu ist zudem die Funktion „MotionAware“, die exklusiv der Hue Bridge Pro vorbehalten sein soll. Durch die Kombination mehrerer Leuchten im gleichen Raum könne erkannt werden, ob sich Personen darin aufhalten. Auf Basis dieser Information ließen sich die Lichter automatisch aktivieren, ganz ohne zusätzliche Bewegungsmelder. Voraussetzung dafür ist der gleichzeitige Einsatz von mindestens drei kompatiblen Leuchten im Raum. Beim Wettbewerber Wiz heißt diese Technik SpaceSense.
Ein genaues Veröffentlichungsdatum oder Preis wurde bislang nicht kommuniziert. Die kurzfristige Sichtbarkeit auf der offiziellen Philips-Hue-Website deutet jedoch auf eine baldige Markteinführung hin.
Ja nice! Hoffe der Preis bleibt unter 100€.
Die Hoffnung stirbt zuletzt ;)
MotionAware ist für mich da das einzig interessante.
Auch die jetzige Bridge kann deutlich mehr als angegeben (2,5x) und die Reaktionszeit ist im ms-Bereich.
Hauptsache Matter Support wie die jetzige. Der Rest ist Bumms.
Netter Versuch neue Geräte zu verkaufen. Dann lieber Homeassistant.
Kann ich mit Homeassistant die Hue Bridge ersetzen? Bzw. Hue Lampen ohne die Bridge nutzen?
Nur die mit Bluetooth
Ja klar. Einfach ein SLZB06M als Zigbee steuerzentrale.
Bekommt Hue damit endlich eine Backup Funktion um zu migrieren?
Oder bleibt man weiterhin im kurzen Hemd zurück, wenn die Hardware stirbt?
Nur dann im hochpreisigen Pro-Kein-Backup-Kein-Mitleid Hemd?
Wie hoch ist dann bei der Leistung wohl der Stromverbrauch? Beziehungsweise wie viel höher ist der zur alten Variante?
Wenn ich an meine Tasmota Stecker denke, dann ist mit dem Wechsel auf den ESP 32 und Matter der Stromverbrauch mehr als verdoppelt.
Hat ja eine Weile gedauert. Können mehrere Boxen eingebunden werden, etwa für mehrstöckige Häuser?
Ja, geht jetzt schon. An besten mit „iConnectHue“ .
Wie funktioniert das mit dem erkennen der Person? Da braucht man dann schon spezifische Leuchten, die in der Lage dazu sind, weil normale Hue Leuchtmittel haben dazu ja keinerlei Sensorik
Steht doch im Text, dass das drei kompatible Lampen im Raum voraussetzt…?
Und was genau bedeutet, kompatibel leuchten? Also, welche sind denn nun kompatibel und welche nicht?
Funkmodul = Sensorik
Super, kommt genau zur richtigen Zeit. Bei aktuell 60 Leuchten und 10 Schaltern fürchte ich jedesmal beim Hinzufügen einer neuen Leuchte dass meine Bridge die weiße Flagge schwenkt. Kürzere Reaktionszeit und Backup sind ebenfalls nett
3 Bridges im Einsatz. Dann hoffe ich mal, dass ich mit einer neuen Bridge alle 3 ersetzen kann.
Warum nur in schwarz, hoffe die wird es auch in weiß geben