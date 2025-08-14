„Kindle Petit Color“: Neue Hinweise auf kompakten Farb-Kindle

Amazon könnte an einem neuen E-Reader mit Farbdisplay und kompakter Gehäusegröße arbeiten. In einem Beitrag auf der Community-Plattform Reddit wurden Bilder eines bislang nicht angekündigten Kindle-Modells veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen ein kompaktes Gerät mit farbigem E-Ink-Bildschirm und dem Schriftzug „Kindle Petit Color“.

Der Nutzer, der die Bilder geteilt hat, schreibt auf Portugiesisch und gibt an, dass es sich um einen Prototypen handele. Der Name sei noch nicht final und könne sich bis zur Markteinführung ändern.

Das Display des Geräts soll laut dem Beitrag bessere Farbdarstellung bieten als aktuelle Modelle der Colorsoft-Reihe. Nutzer könnten angeblich Intensität und Sättigung einzelner Farben individuell anpassen. Das Design erinnere an den einfachen Kindle mit Schwarz-Weiß-Display, jedoch falle das neue Modell etwas kleiner aus als die bisherige 11. Generation des E-Readers.

In der Kindle-Oberfläche sollen sich farbige Symbole für Akkustand, WLAN-Verbindung und Einkaufswagen individualisieren lassen. Auch der Lesefortschritt werde visuell mit wechselnden Farbtönen hervorgehoben. Der Text eines E-Books könne demnach durch vier Farbstufen verlaufen, die beim Lesen schrittweise ineinander übergehen. Eine offizielle Bestätigung für das Gerät gibt es bislang nicht. Auch die Echtheit der Bilder ist derzeit nicht verifiziert.

Colorsoft-Sortiment gerade ergänzt

Erst Ende Juni hatte Amazon die Colorsoft-Produktlinie um neue Varianten ergänzt. Neben einer günstigeren Ausführung mit reduziertem Speicher bietet das Unternehmen inzwischen auch eine Kids-Edition an. Beide Geräte verfügen über Farbdisplays, verzichten aber auf Funktionen wie kabelloses Laden oder einen Sensor für das Umgebungslicht.

Die Farbdarstellung auf den Colorsoft-Modellen erfolgt mit verringerter Auflösung: Während Schwarz-Weiß-Inhalte mit 300 ppi angezeigt werden, sinkt die Auflösung bei Farbinhalten auf 150 ppi. Amazon selbst empfiehlt daher weiterhin den Kindle Paperwhite für Nutzer, die überwiegend schwarz-weiße Bücher lesen und Wert auf hohe Kontraste legen.

Positionierung in der Kindle-Familie

Ob der nun auf Reddit gezeigte Prototyp in die bestehende Colorsoft-Reihe eingeordnet wird oder eine neue Produktlinie begründet, bleibt unklar. Sollte sich das neue Modell als echt herausstellen, könnte Amazon versuchen, einen besonders kompakten und günstigen Farb-Kindle am unteren Ende des Portfolios zu platzieren.