Spotify Preiserhöhung: Premium wird in den kommenden Tagen teurer

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify wird seine Preise für Premium-Abonnements in zahlreichen Ländern weltweit anheben. Wie das Unternehmen heute mitteilt, seien nahezu alle Regionen von der anstehenden Anpassung betroffen. Genaue Angaben zur Höhe der Preisaufschläge macht der Musikstreaming-Dienst bislang jedoch nicht.

Nutzer sollen im Laufe der kommenden Tage direkt per E-Mail über die konkreten Änderungen in ihrem jeweiligen Land informiert werden. Beispielhaft führt Spotify die Erhöhung des Premium-Angebotes von 10,99 Euro pro Monat auf 11,99 Euro pro Monat an.

Die angekündigte Preiserhöhung betrifft sowohl Einzelabos als auch Familien- und Duo-Abonnements. Auch Studententarife könnten je nach Markt betroffen sein. Laut Spotify handelt es sich um eine globale Maßnahme, die dazu beitragen soll, die langfristige Entwicklung des Angebots zu sichern. In einigen Regionen waren in den vergangenen Monaten bereits schrittweise Preissteigerungen umgesetzt worden. Nun folgt ein umfassenderer Schritt, der nahezu alle aktiven Premium-Märkte einschließt.

Ankündigung kommt ohne konkrete Zahlen

Obwohl Spotify die Maßnahme offiziell bestätigt hat, bleibt der Anbieter zunächst vage, was die Höhe der Preisaufschläge angeht. Auf der eigenen Website wird auf die Seite spotify.com/premium verwiesen, auf der die jeweils gültigen Tarife für das eigene Land einsehbar sind. Nutzerinnen und Nutzer müssen sich also bis zur E-Mail-Benachrichtigung gedulden, um Klarheit über die konkreten Auswirkungen zu erhalten.

Ein Überblick auf die aktuell gültigen Premium-Preise bei Spotify

Das Vorgehen erinnert an frühere Preisanpassungen, bei denen Spotify ebenfalls auf individuelle Kommunikation gesetzt hatte. Ein einheitlicher Zeitplan für die Einführung der neuen Preise wurde bislang nicht genannt. Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass die heute angekündigten Änderungen schrittweise innerhalb des laufenden Monats umgesetzt werden.