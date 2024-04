Spotify: Nächste Preiserhöhung kommt wohl noch im April

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify soll kurz vor einer erneuten Preissteigerung seiner unterschiedlichen Abo-Tarife stehen und würde in mehreren Schlüsselmärkten dabei zum zweiten Mal im laufenden Jahr an der Preisschraube drehen.

Das Familien-Abo kostet mittlerweile fast 18 Euro

Nächste Preissteigerung im April

Bereits Ende April plant das Unternehmen seine Preise im Vereinigten Königreich, in Australien und in drei anderen Märkten um jeweils etwa 1 bis 2 Dollar pro Monat teurer zu machen. Dies berichtet der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg, lässt dabei aber offen, ob auch Deutschland von der Preissteigerung im April betroffen sein wird.

Spotify-Nutzer in den Vereinigten Staaten, so viel sollen mit der Angelegenheit vertraute Personen ausgeplaudert haben, sollen erst später im Laufenden Jahr mit teureren Monatsgebühren rechnen müssen

Die Preiserhöhung soll unter anderem die Kosten für Hörbücher decken, die Spotify seit Ende letzten Jahres in ausgewählten Märkten zusätzlich anbietet, hier jedoch ein Stundenlimit von 15 Stunden etabliert hat. Wer bereits für Spotify bezahlt, darf bis zu 15 Stunden Hörbücher pro Monat konsumieren und wird für zusätzliche Hörbücher gesondert zur Kasse gebeten.

Hörbuch-Angebot bei Spotify: Monatliche Hördauer wird beschränkt

Neuer Basic- und Supremium-Tarife

Neben Preiserhöhungen ist auch eine Umstellung des angebotenen Tarif-Portfolios geplant. In Märkten, in denen Spotify bereits Hörbücher anbietet, soll ein neuer Basistarif ohne Hörbuchzugriff Einzug halten. Zudem arbeitet der Streaming-Dienst offenbar noch immer an seinem so genannten Supremium-Tarif, der endlich eine bessere Audioqualität und weitere, noch nicht näher bekannte Zusatzfunktionen einführen soll.

Deutsche Anwender blieben lange Zeit von den Preiserhöhungen verschont, die Spotify bei unseren europäischen Nachbarn bereits im Juli durchsetzte.

Die aktuellen Deutschland-Tarife

Letzte Preissteigerung im Oktober

Lange Zeit waren deutsche Nutzer von den Preisanpassungen, die Spotify in anderen europäischen Ländern vornahm, nicht betroffen. Im vergangenen Oktober traf es schließlich auch die Bundesrepublik, wo Spotify die Kosten für Familien- und Duo-Abonnements seitdem über dem europäischen Durchschnitt ansetzt.

Für Duo-Abonnements werden seitdem 14,99 Euro pro Monat fällig, während das Familienabonnement mit 17,99 Euro zu Buche schlägt.