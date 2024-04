Amazon Go: „Supermarkt der Zukunft“ wird wieder eingestellt

Als der Onlinehändler Amazon seine experimentellen Supermärkte unter der Überschrift „Amazon Go“ Anfang 2018 für erste Kunden in den Vereinigten Staaten öffnete, sorgte das Pilotprojekt für Aufsehen.

Mit den neuen Amazon Go-Filialen wollte Amazon vollständig automatisierte Selbstbedienungsläden ohne traditionelle Kassen etablieren. Amazon würde so die Gehälter des Kassenpersonals einsparen, die Kunden könnten ihrerseits bequem einkaufen, ohne anschließend an der Kasse warten zu müssen.

Amazon warb damals damit, dass Kunden die gewünschten Waren einfach aus dem Regal nehmen und den Laden anschließend verlassen könnten. Um die Abwicklung des Bezahlvorgangs würden sich hochauflösende Kamerasysteme und Sensoren kümmern und diesen vollautomatisch abwickeln.

Über 1.000 Inder statt KI

Was damals nach Zukunft klang, entpuppte sich beim genaueren Hinsehen jedoch als klassisches Outsourcing: Wie The Informationen berichtet, hätte sich die Technologie hinter dem Bezahlvorgang bei Amazon Go erheblich auf die Analyse von Videoaufnahmen durch ein großes Team von Mitarbeitern in Indien gestützt.

Über 1.000 indische Mitarbeiter sollen demnach die Aufnahmen aus den Stores gesichtet und gekennzeichnet haben, um eine genaue Abrechnung zu gewährleisten.

Eine Strategie, von der sich Amazon nun verabschieden will. Wie der Konzern mitteilt, will man zukünftig verstärkt auf Einkaufswagen mit integrierten Scannern setzen, mit denen Kunden ihre Produktauswahl selbst erfassen können.

Wie eine Amazon-Sprecherin gegenüber USAToday einräumt, hätte auch das Kundenfeedback gezeigt, dass diese das „Just Walk Out“-Einkaufserlebnis ohne Warteschlangen zwar schätzen, jedoch gleichzeitig den Wunsch äußerten, Kosten und Angebote beim Einkaufen im Blick zu behalten. Dies kann mit dem Wechsel hin zu den smarten Einkaufswagen zukünftig ermöglicht werden.

In den USA hatte der Online-Händler im Jahr 2017 die Supermarkt-Kette Whole Foods für 13 Milliarden Dollar übernommen.